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«النقل المتكامل» يوفر خيار الدفع الإلكتروني في مركبات الأجرة بأبوظبي

مساعٍ لجعل النقل في أبوظبي أكثر يسراً وسلاسة (أرشيفية)
23 يناير 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل توفير خدمة دفع تعرفة مركبات الأجرة إلكترونياً، من خلال تطبيق (علي باي بلس | Alipay+) بطريقة سهلة وآمنة، وذلك في خطوة تسهم في تقديم خيارات دفع مرنة ومتنوعة للمتعاملين.
عمل المركز بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري وشركة التكنولوجيا المالية الرائدة PayBy وشركائه الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، على تفعيل الخدمة في أسطول مركبات الأجرة العاملة في الإمارة، إذ تشمل منصة Alipay+ على أكثر من مليار و400 مليون عميل حول العالم من خلال 10 محافظ مالية إلكترونية تخدم دولاً مختلفة، مما يتيح مرونة أكبر لمستخدمي مركبات الأجرة، وخاصة السياح الذين يعتمدون أكثر على الدفع الرقمي.
 وتتسم معاملة دفع أجرة المركبة عبر تطبيق Alipay+ بالسلاسة والسهولة، فعند الوصول إلى الوجهة المقصودة، يمكن للراكب أن يطلب من السائق خيار الدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR على أجهزة الدفع الآلي POS، وتأكيد المعاملة عن طريق الراكب، وسوف يتلقى كلٌ من السائق والراكب إشعاراً عند إتمام المعاملة بنجاح.
ويمكن لمستخدمي بطاقات الائتمان، إضافة بطاقاتهم إلى حساب Alipay+ الخاص بهم، وإجراء المعاملة عند دفع الأجرة، كما يمكن للذين ليس لديهم بطاقات ائتمانية الدفع عبر شحن محافظ الدفع الإلكترونية الخاصة بهم من خلال البطاقات المصرفية عبر «الإنترنت» أو نقداً في الأكشاك، والدفع عبر تطبيق Alipay+.
وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية تطلعات وطموحات المتعاملين، وتعزيز رضاهم عن طريق توفير محافظ الدفع الإلكترونية، كجزء من خطة التحول الرقمي التي يتبناها مركز النقل المتكامل بالتعاون مع القطاع الخاص، وبتعزيز التحول الرقمي؛ بهدف تحسين تجربة المستخدمين، وجعل النقل في أبوظبي أكثر يسراً وسلاسة، وتعكس رؤية المركز في تسخير التقنيات الحديثة كافة لجعل أبوظبي مدينة ذكية ومستدامة في مجال النقل.

النقل المتكامل
مركبات الأجرة
أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
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