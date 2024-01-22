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علوم الدار

سياسات جديدة لاستخدام البلاستيك في أم القيوين

استبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس صديقة للبيئة (من المصدر)
23 يناير 2024 00:55

أم القيوين (الاتحاد) 

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أعلنت دائرة بلدية أم القيوين ضوابط جديدة لتنظيم استخدام المنتجات أحادية الاستخدام في الإمارة، وتشمل المنشآت ومراكز التسوق ومنافذ البيع كافة في إمارة أم القيوين.
ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يناير من العام الحالي والتي تتمثل في حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، على أن يتم حظر جميع المنتجات الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة في يناير من العام المقبل.
ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق إمارة أم القيوين، والذي يهدف لحماية البيئة من مخاطر التلوث نتيجة الاستهلاك الكبير للمنتجات أحادية الاستخدام، ويأتي ذلك انسجاماً مع القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022 في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.
وأشارت هيفاء علي سيف القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة، إلى الجهود الرائدة التي تبذلها دائرة البلدية لتعزيز بيئة صحية ونمط حياة مستدام للجميع، مؤكدة عزم البلدية لتنظيم حملات وورش عمل توعوية وسط أفراد المجتمع تستهدف مختلف الفئات العمرية لتشجيعهم على استخدام منتجات متعددة الاستخدام وصديقة للبيئة، وتشجيع البائعين على إبراز أدوارهم المجتمعية من خلال تبني مبادرات صديقة للبيئة تعود بالفائدة على المجتمع والبيئة ككل.

أم القيوين
بلدية أم القيوين
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