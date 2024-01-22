«الاتحاد للماء والكهرباء» تستعرض جهود دعم القطاع الزراعي

دبي (الاتحاد)

استعرضت شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلاصة تجربتها في توفير حلول مبتكرة ومستدامة لدعم القطاع الزراعي في الإمارات، وذلك من خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي الذي اختتم مؤخراً ونظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، في مركز إكسبو الذيد. وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة: «كانت المشاركة فرصة للتواصل مع المزارعين والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، الأمر الذي يدعم مساعي الشركة في هذا الجانب، ويعكس التزامها بتقديم خدمات مياه وطاقة كهربائية مبتكرة ومستدامة لهذا القطاع». وأشار آل علي إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم تكلفة الكهرباء لأصحاب المزارع من مواطني الدولة في المناطق الشمالية كفيلة بتشجيع المزارعين المواطنين على العمل في القطاع الزراعي، ودفعهم إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في البلاد، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً على إطلاق مبادرات، وتقديم حلول مستدامة فيما يخص تقليل الهدر في المياه الجوفية، وزيادة الاعتماد على المياه المحلاة.

يذكر أن اليوم الأول من المعرض، قد شهد تكريم «الاتحاد للماء والكهرباء» من قبل عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، على مشاركتها الفاعلة في المعرض، ودعمها المستمر للقطاع الزراعي، من خلال توفير خدماتها بأسعار مناسبة، ووفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، كما كرمتها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالإمارة، مشيدةً بدورها في هذا المجال.