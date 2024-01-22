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«الصحة العالمية» تشيد بنجاح الإمارات بتخصيص يوم للصحة في «COP28»

«الصحة العالمية» تشيد بنجاح الإمارات بتخصيص يوم للصحة في «COP28»
23 يناير 2024 00:56

جنيف (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بنتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وأكد نجاحه ولأول مرة في تخصيص يوم للصحة، وذلك بفضل جهود دولة الإمارات، إلى جانب استضافته أول اجتماع وزاري لوزراء الصحة والبيئة. 
وقال غبريسيوس، في كلمة له أمام الدورة الـ154 للمجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف، إن المؤتمر نجح في حشد الدعم لبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وصديقة له في أكثر من 50 دولة.  ولفت إلى أن المنظمة، وبالتعاون مع الشركاء في المجموعة الرباعية، دعمت العديد من البلدان لوضع خطط عمل «الصحة الواحدة» وتأكيد الارتباط الوثيق بين صحة البشر والحيوانات والبيئة.
جدير بالذكر أن «اتفاق الإمارات» التاريخي رسخ نجاح رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في حشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة، وتحقيق توافق تاريخي بين الدول الأطراف من أجل مستقبل العمل المناخي والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض. ونجحت دولة الإمارات من خلال دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف في تحقيق توافق دولي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح بإعلان تاريخي يعزز مكانتها الرائدة عالمياً مساهماً رئيساً في بناء مستقبل مستدام للبشرية. ويرسي «اتفاق الإمارات» التاريخي معايير جديدة للعمل المناخي العالمي من خلال وصول الدول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف يتماشى مع النتائج العلمية، ويساهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.

منظمة الصحة العالمية
COP28
الأمم المتحدة
أدهانوم جيبريسوس
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