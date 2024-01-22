«مدينة إكسبو دبي» مقر إقليمي لبرنامج بيئي عالمي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة إكسبو دبي تعاونها مع برنامج «الجذور والبراعم» التابع لمعهد جين غودال، وهو مبادرة عالمية للتواصل مع الشباب وتحفيز العمل لمصلحة الإنسان والبيئة.

وتجسد هذه المبادرة التزام مدينة إكسبو دبي، التي استضافت مؤخراً قمة المناخ COP28، بحماية البيئة، ودفع التقدم البشري عبر التعاون والشراكات الهادفة، وسعيها المستمر لإشراك الشباب وأجيال المستقبل، وإتاحة المزيد من الفرص لهم للتعلم، وتعزيز الوعي والإسهام في العمل البيئي، وصنع مستقبل أفضل لهم ولغيرهم في الإمارات والمنطقة والعالم.

والدكتورة جين غودال، عالمة متخصصة في السلوك الحيواني، وناشطة بيئية، وإحدى أبرز الأسماء عالمياً في مجال حماية البيئة والحياة البرية، وهي مؤسِّسة معهد جين غودال، وسفيرة السلام للأمم المتحدة. وستقوم بتأسيس أول مكتب دائم في المنطقة لبرنامج الجذور والبراعم في تيرا - جناح الاستدامة، الذي يشكل مركزاً لبرامج التعليم المعنية بالبيئة في مدينة إكسبو.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «ضمن رؤيتها لتكون مجتمعاً شاملاً وموجهاً نحو تعزيز العمل ومركزاً للحلول المناخية، فإن مدينة إكسبو دبي ملتزمة بتحفيز العمل والتعاون من أجل الحفاظ على بيئتنا».

وقالت الدكتورة جين غودال: «عبر العمل المشترك مع الجهات الساعية لتحقيق الأهداف ذاتها، مثل مدينة إكسبو دبي، يمكننا إحداث تغيير مستدام، وتحقيق مشاركة مجتمعية أكبر. نهدف إلى إشراك المزيد من الطلاب من جميع الخلفيات في برنامج الجذور والبراعم حتى يكون لهم تأثير أكبر في مواجهة التحديات البيئية والإنسانية على المستويات المحلية والوطنية والدولية».

وأضافت: «ينصب تركيز برنامج الجذور والبراعم على الأمل، والعمل لجعل العالم مكاناً أفضل، عبر المشاريع التي تساعد الناس والبيئة والكائنات الحية، ويشجع الشباب من جميع الأعمار على التفكير في التحديات البيئية والإنسانية في العالم من حولهم، ليشمروا عن سواعدهم ويفعلوا شيئاً لمعالجتها. تُظهر هذه الشراكة مع مدينة إكسبو دبي التزاماً مشتركاً بتمكين الطلاب لإحداث تأثير إيجابي على الكوكب».

وأثناء وجودها في دبي، ستستضيف الدكتورة جين حفل توزيع جوائز الجذور والبراعم لعام 2024، للاحتفال بإنجازات المدارس وغيرها من مجموعات الشباب والمجتمع من المنطقة في مساعدة الناس والكائنات الحية والبيئة. سيشهد الحفل، الذي سيقام في تيرّا-جناح الاستدامة في 23 يناير، عرض تسع مدارس حائزة جوائز لأعمالها، مع أنشطة مدرسية إضافية توفر المزيد من الفرص للشباب للقاء الدكتورة جين والمشاركة في ورش عمل وجولات تيرا، مما يزيد من إلهامهم لاتخاذ إجراءات مؤثرة في جهود الحفاظ على البيئة.