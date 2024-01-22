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«خبرة» للاستفادة من خبرات المتقاعدين بعجمان

«خبرة» للاستفادة من خبرات المتقاعدين بعجمان
23 يناير 2024 00:56

عجمان (الاتحاد) 

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أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان برنامج «خبرة» الذي يهدف إلى استثمار خبرات المتقاعدين في مجال نقل المعرفة والتدريب وتنمية الموارد البشرية العاملة في حكومة عجمان، وصقل مهارتهم في كافة المجالات عبر برامج وجلسات معرفية علمية.
وقالت صفية المحرزي، مدير إدارة التدريب والتطوير في دائرة الموارد البشرية، إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز التنمية المستدامة في المجتمع والاستفادة من خبرات ومعرفة المتقاعدين الثرية في مختلف المجالات، حيث يهدف البرنامج إلى استثمار خبرات المتقاعدين عبر تنظيم جلسات معرفية لنقل المعرفة والتجارب المؤسسية لموظفي حكومة عجمان، بما يساهم في تطوير العمل المؤسسي، لافتة إلى أنه يمكن للمتقاعدين من إمارة عجمان التقديم للمشاركة في البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة الموارد البشرية وفق المعايير والمتطلبات المحددة، حيث يتيح لهم إنشاء سيرة ذاتية إلكترونية تساعدهم على حصر خبرتهم العلمية والمهنية. 
وأشارت إلى أن برنامج «خبرة» يمنح المتقاعدين الفرصة لخدمة المجتمع من خلال توظيف مهاراتهم وخبراتهم المتعددة، ومد جسور للتواصل بين المتقاعدين والجهات الراغبة في استثمار خبراتهم، وتعزيز نقل المعرفة على مستوى الحكومة والاستفادة من الكوادر البشرية المميزة وأصحاب الخبرات الطويلة في تخصصات العمل الفنية والإدارية والتنظيمية.
وقالت المحرزي: إن الدائرة حددت متطلبات ومعايير أساسية للبرنامج تشمل، الخبرة العلمية والعملية في مجالات التدريب المحددة، ومهارات في مجال التدريب وإلقاء المحاضرات، المؤهلات العملية وتتمثل في شهادة «بكالوريوس» فما فوق، أو شهادة ثانوية عامة مع سنوات الخبرة، والتطابق بين الخبرات والشهادات المهنية المعتمدة في نفس المجال، بالإضافة إلى تحديد بعض المعايير الداعمة للتقديم وتشمل الكتب والمؤلفات التي قام بتأليفها المحاضر، عدد وأنواع البرامج التدريبية التي حضرها، وعدد الشهادات التدريبية والمهنية التي تم الحصول عليها، والمشاركات المتنوعة في الندوات أو المؤتمرات.

عجمان
دائرة الموارد البشرية
المتقاعدين
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