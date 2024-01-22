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38 مليون درهم تبرعات إلكترونية لـ«خيرية الشارقة»

38 مليون درهم تبرعات إلكترونية لـ«خيرية الشارقة»
23 يناير 2024 00:56

الشارقة (وام)

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أوضحت جمعية الشارقة الخيرية أن إجمالي قيمة التبرعات النقدية التي قدمها المحسنون إلى الجمعية، من خلال وسائل التبرع الإلكترونية، بلغت على مدار العام الماضي 37.7 مليون درهم، بواقع 24.3 مليون درهم من متبرعي الموقع الإلكتروني و13.4 مليون درهم من مستخدمي الرابط الذكي.
وقال عبدالله سيف بن هندي، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية، إن قنوات التبرع الإلكتروني حققت تقدماً ملحوظاً على مدار العام الماضي، وشهدت انتشاراً واسعاً بين الغالبية العظمى من جمهور المتبرعين الذين أبدوا رضاهم عما وفرته لهم الجمعية من وسائل تبرع ميسرة وسلسة للغاية.

خيرية الشارقة
الشارقة
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