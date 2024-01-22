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تكريم «نبراس الدولية» لدعمها حملة مؤسسة الجليلة

خلال التكريم ( من المصدر)
23 يناير 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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«الجليلة» تؤكد خدمة المجتمع وتعزيز العمل الخيري

كُرمت مدرسة نبراس الدولية، التابعة لشراكة المدارس الدولية، للمرة الثانية من قبل مؤسسة الجليلة، باعتبارها داعماً رئيسياً لحملة «أكتوبر الوردي» للتوعية بسرطان الثدي.
وشارك أولياء الأمور والطلاب وكادر المدرسة بشكل فاعل في مجموعة واسعة من الأنشطة، حيث جمعوا أكثر من 19 ألف درهم لدعم برنامج سرطان الثدي التابع لمؤسسة الجليلة، والذي يركز على تعزيز جهود التوعية والتعليم والأبحاث الطبية والعلاجات ذات الصلة. 
وكانت المدرسة الواقعة في مجمع دبي للاستثمار، قد استضافت بهذه المناسبة فعالية مميزة استمرت لمدة يومين، وأعربت أمينة سليم، مستشارة المدرسة واستشارية مجلس طلاب المرحلة الثانوية، عن سعادتها بنجاح حملة «أكتوبر الوردي».
وتقديراً لجهودهم والتزامهم بدعم هذه القضية النبيلة، دعت مؤسسة الجليلة ممثلي مجموعات المجالس الطلابية وطلاب السنة النهائية في مدرسة نبراس الدولية إلى مركزها. وقدم الطلاب شيكاً، كما شهدوا نقش اسم المدرسة على الجدار للعام الثاني على التوالي.

سرطان الثدي
مؤسسة الجليلة
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