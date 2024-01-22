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36 ألف دعوى تنجزها محاكم دبي خلال 2023

36 ألف دعوى تنجزها محاكم دبي خلال 2023
23 يناير 2024 00:56

دبي (وام)

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أعلنت إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي أن حجم الدعاوى التي تم نظرها في الإدارة خلال عام 2023 بلغ 39307 دعاوى، فيما تم إنجاز وإحالة 36364 دعوى قضائية، أي بنسبة إنجاز بلغت 92.5%، بينما بلغ عدد الدعاوى التي تم البت بالحكم فيها من أول جلسة 17238 دعوى، بنسبة 53%، ما يُظهر الجهود المبذولة في تقديم العدالة على نحو سريع وفعال ضمن محاكم دبي.
وأكد عدنان الحمادي مدير إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي أن تبنّي الإدارة الأساليب والتقنيات الحديثة لتسريع سير الدعاوى قلل من الزمن اللازم لحسم النزاعات، مشيراً إلى دور الإدارة في تحقيق العدالة بشكل فعَّال من خلال توفير بيئة قضائية عادلة ومستقلّة، وتطبيق القوانين والأنظمة بشكل عادل ومتساوٍ للجميع، مع ضمان حقوق الأطراف واحترام الإجراءات القانونية، لافتاً إلى الإدارة الفعَّالة للدعاوى مما عمل على تقديم خدمات متميزة وتحقيق العدالة على نحو سريع ومنصف.

محاكم دبي
دبي
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