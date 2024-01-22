«الفجيرة الخيرية» تطلق حملة مشاريع رمضان

الفجيرة (وام)

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية حملة مشاريعها لشهر رمضان المبارك للعام 2024 تحت شعار (خيركم بركة) وذلك بدعم من أصحاب الخير لبرامج ومشاريع الجمعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية في مقرها بحضور معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية ويوسف راشد المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية وممثلي الجهات الإعلامية في الإمارة.

وقال معالي سعيد الرقباني: في البداية نتوجه بالشكر والتقدير إلى أصحاب الخير، ومختلف الجهات التي تتجاوب معنا وتشاركنا عملنا الخيري وتدعم مشاريعنا الخيرية التي تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والمحتاجين والأيتام. وأكد الرقباني أن الجمعية استكملت استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك بمجموعة من البرامج والمشاريع الخيرية وتشمل « توزيع زكاة المال، المير الرمضاني، إفطار الصائم، زكاة الفطر كسوة العيد» مشيراً إلى أن مشروع إفطار الصائم الذي تقيمه الجمعية هذا العام يبلغ عدد الصائمين المتوقع استفادتهم من المشروع يوميا 10.000 شخص بإجمالي 300 ألف شخص تقريباً على مدار الشهر وهذا العدد قابل للزيادة خلال الشهر الكريم. وتشجيعاً من الجمعية للأسر المنتجة تشارك 50 أسرة منتجة من مركز غرس لتنمية وتأهيل الأسر المنتجة في مشروع إفطار الصايم هذا العام وتقدم 120 ألف وجبة إفطار على مدار الشهر الفضيل فضلاً عن 10 مجالس مجتمعية يقام فيها الإفطار في مناطق إمارة الفجيرة بالتعاون مع مؤسسة تنمية المناطق.

وأضاف الرقباني: تقوم الجمعية في شهر رمضان بتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية بحسب عدد أفراد وظروف الأسر المحتاجة حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروع المير الرمضاني هذا العام 10 آلاف فرد في مختلف مناطق الفجيرة. ومن جانبه أعرب يوسف المرشودي مدير الجمعية عن ثقته في دعم الخيرين والطيبين من أهل البلد المعطاء والمقيمين على أرضه لمساعدة آلاف الأسر والحالات المسجلة لدى الجمعية.