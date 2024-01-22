رئيسة بيرو تمنح سفير الإمارات وسام «شمس بيرو»

ليما (وام)

منحت فخامة دينا إرسيليا بولوارتي، رئيسة جمهورية بيرو، محمد عبد الله الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية بيرو، وسام «شمس بيرو» برتبة «الصليب الأعظم» تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى بيرو.

وقام معالي خافيير أولئيتشيا، وزير العلاقات الخارجية، بتقليد السفير الوسام، خلال حفل التكريم الذي جرى بمقر وزارة العلاقات الخارجية البيروفية.

وهنأ معاليه السفير على هذا الوسام الرفيع الذي يعتبر أعلى وسام تمنحه جمهورية بيرو لرؤساء الدول والشخصيات البارزة عالمياً، تقديراً لمساهماتهم في مجتمع جمهورية بيرو، وأشاد معاليه بدوره في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.

من جانبه، أعرب السفير الشامسي عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به من فخامة دينا إرسيليا بووارتي، رئيسة جمهورية بيرو، مثنياً على ما لقيه من تعاون ودعم من الحكومة البيروفية، لافتاً إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بيرو، والتعاون الوثيق بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.