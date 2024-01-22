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علوم الدار

«تريندز» و«جنيف لأبحاث السلام» يعقدان حلقة نقاشية

محمد العلي والمشاركون في الجلسة (من المصدر)
23 يناير 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار الشراكة الموقعة بين الجانبين، وضمن سلسلة حواراته البحثية الأوروبية، استعرض باحثو «تريندز للبحوث والاستشارات» ومعهد جنيف الدولي لأبحاث السلام (GIPRI) سبل تفعيل هذه الشراكة بما يعزز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعارف في دراسات وبحوث السلام ومجالات أخرى.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية في جنيف بين باحثي مركز تريندز، شارك فيها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وعدد من خبراء المعهد برئاسة غابرييل غاليس، رئيس معهد جنيف الدولي لبحوث السلام، وحضور كل من جيلس-إيمانويل جاكيه، وويام سوخنيار، المؤسس المدير التنفيذي لمركز الشباب للحوار والسلام (YCDP).
وتركز الحديث حول إجراء البحوث المشتركة وتبادل النتائج مع الأكاديميين والباحثين في المنطقة وخارجها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والورش التدريبية حول القضايا المتعلقة بالسلام، إضافة إلى نشر الدراسات والبحوث حول هذه القضايا في الدوريات العلمية والأكاديمية.
وقال الدكتور محمد العلي، إن الشراكة مع معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام تعزز التزام «تريندز» بتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة في العالم، وتبادل الخبرات، معرباً عن ثقته بأن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق أهداف الجانبين المشتركة.
رؤى
رحب غابرييل غاليس بالتعاون مع «تريندز»، معرباً عن سعادته بالشراكة المبرمة معه، مؤكداً أنها خطوة تؤكد أهمية ودور مراكز البحث والفكر العالمية في تعزيز ونشر قيم السلام والتسامح وتزويد الجهات المعنية والأكاديميين والطلاب برؤى علمية عبر دراسات موثقة مدروسة.
يذكر أن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام (GIPRI) هو مؤسسة بحثية مستقلة تركز على دراسة القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار الدوليين.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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