حمدان بن محمد يطلق «برنامج الابتعاث للطلبة المواطنين» بـ 1.1 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن الاستثمار في بناء الإنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة كان وسيظل من أهم أسس بناء المجتمعات وتنميتها وديمومتها، وأن حكومة دبي تلتزم بتوفير الممكنات كافة لدعم وتمكين المتفوقين ليكونوا قيادات وطنية مؤثرة تكمل مسيرة الإنجازات التي تعزز مكانة دبي الريادية عالمياً.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه لبرنامج «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي» في إطار مبادرات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان، لضمان نجاح تنمية حقيقية ومستدامة.

كفاءات إماراتية رائدة

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نطلق برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة المواطنين من دبي، بإجمالي مخصصات مالية قيمتها مليار و100 مليون درهم للسنوات القادمة؛ تقديراً لكل طالب اجتهد وسعى وعمل بجد، للالتحاق بأفضل التخصصات المستقبلية التي تحقق طموحاته الشخصية وتسهم في دعم تطلعاتنا التنموية المستقبلية».

وأضاف سموه: «في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33 وتحقيقاً لإحدى أهم غاياتها لبناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز رأس مالها البشري وسعياً لتخريج قيادات مؤثرة من الكفاءات المواطنة، نقدم 100 بعثة دراسية سنوياً، للطلبة المواطنين من إمارة دبي خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية، للاستثمار في قدراتهم، وتمكين كفاءاتهم من أجل رفد مختلف القطاعات في الإمارة بقيادات مواطنة تكتب فصولاً جديدة في سجل تميز دبي وريادتها».

كما شجع سموه الطلبة ممن هم على أبواب التخرج هذا العام بشحذ الهمم ليكونوا من المتميزين أصحاب الطموح، مؤكداً دورهم وأقرانهم في تحقيق أجندة دبي الاجتماعية والتي تؤكد أهمية الاستثمار في المواطن وتطوير مهارات أجيال وقيادات المستقبل في مختلف الميادين، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية ومستقبلهم العملي اللاحق.

منظومة تكريم الطلبة الأوائل

يأتي برنامج «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي» مكللاً لمنظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي، حيث تقدم المنظومة لأوائل الطلبة فرصاً للبعثات الدراسية سنوياً، وتمنح هذه البعثات للطلبة المواطنين الذين حققوا المراتب الخمس الأولى في المناهج الخمس الرئيسية في الإمارة، شاملةً المنهج الوزاري، والبريطاني والأميركي، والبكالوريا الدولية، بواقع 25 طالباً يمكنهم الالتحاق ببعثات دراسية داخل وخارج الدولة ضمن أرقى الجامعات العالمية. ويأتي برنامج الابتعاث لتقديم فرصاً إضافية للابتعاث الدراسي ليكون المجموع 100 منحة دراسية للطلبة المواطنين المتفوقين.

ويستهدف البرنامج تقديم المنح الدراسية وتسهيل الابتعاث للجامعات العالمية المرموقة على تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية، بما يخدم المشاركة الاقتصادية للمواطنين، ويدعم تحقيق مستهدف الأجندة الاجتماعية 2033 بزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.

التسجيل

سيتم فتح باب التقديم في «برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي» للعام الأكاديمي القادم 2024- 2025، بإشراف هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبالتنسيق مع هيئة دبي الرقمية، عبر خدمة «إماراتي» المدرجة على منصة «دبي الآن» الذكية، بدءاً من شهر أبريل 2024، ليتم اختيار أفضل 100 طالب وطالبة من المواطنين المتفوقين، وذلك وفق المعايير والشروط لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وبهذه المناسبة، قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يعكس إطلاق برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بأن الاستثمار في الإنسان هو الضمانة لنجاح التنمية الحقيقية التي تستند إلى بناء القدرات والكفاءات المواطنة، وتعزيز تنافسيتها في التخصصات المستقبلية المتنوعة».

وأضافت: «يواكب البرنامج مبادرات (أجندة دبي الاجتماعية 33)، كما يعزز من مستهدفاتها في بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتمكين رأسمالها البشري عبر إتاحة الفرصة أمام الطلبة المتفوقين للاستفادة من البرنامج والالتحاق بأفضل الجامعات العالمية المرموقة، فضلاً عن تخريج قيادات مؤثرة من الكفاءات المواطنة».

واختتمت: «نتطلع إلى اختيار الدفعة الأولى من أفضل 100 طالب وطالبة من المواطنين ضمن البرنامج، وبدء رحلتهم نحو المستقبل من أجل اكتشاف طاقاتهم والمساهمة في صنع مستقبل أجمل وأفضل لوطنهم، بما يعزز من مكانة دبي وجهة دولية متميزة جاذبة للتعليم عالي الجودة، وبيئة حاضنة للمواهب وصانعة لها في مختلف قطاعات العمل».

بناء المهارات القيادية

يتميز برنامج «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي» بالتركيز على بناء مهارات قيادية لدى الطلبة المستفيدين من المنح والبعثات الدراسية، كما يتم توفير الدعم اللازم لتمكين الطلبة من الاختصاص في المجالات المطلوبة في سوق العمل، وبما يتوافق مع ممكنات التوظيف، العلمية والمهارية، في إمارة دبي، للحاضر والمستقبل، ما يساهم في تحقيق مستهدفات إمارة دبي للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية المواطنة، وخلق البيئة الداعمة للمواهب والكفاءات المواطنة، وضمان المساهمة في بناء المجتمع الأمثل بحراكه المعرفي.