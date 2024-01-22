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«استشاري الشارقة» يناقش الرد على خطاب الافتتاح

«استشاري الشارقة» يناقش الرد على خطاب الافتتاح
23 يناير 2024 00:58

الشارقة (وام)

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يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس المقبل، الجلسة الثالثة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال، بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثاني، مناقشة المجلس لمشروع الرد على خطاب الافتتاح والوارد من «اللجنة المشكلة للرد على خطاب الافتتاح».
يذكر أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ألقى خلال حفل افتتاح أعمال المجلس الاستشاري كلمة أمام المجلس، تناولت رؤى سموه في مشاريع واستراتيجيات إمارة الشارقة وعرضاً لأبرز الإنجازات التي تحققت، وعليه أعد المجلس خطاباً وفق الأعراف البرلمانية للرد على ما تفضل به سموه من توجيه للمجلس وبيان لموجهات المرحلة المقبلة.

الشارقة
استشاري الشارقة
المجلس الاستشاري
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