افتتاح اجتماع اللجنة الفنية الـ 57 لأجهزة التقاعد المدني بدول «التعاون»

دبي (الاتحاد)

افتتحت أمس أعمال الاجتماع الـ 57 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بفندق ماريوت الجداف بدبي، بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

تضمنت أجندة الاجتماع في يومها الأول مناقشة حوكمة أعمال اللجنة الفنية، وفي هذا الإطار تم بحث مقترح قدمته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف اعتماد آلية «التمرير» للمواضيع ذات الصفة العاجلة من خلال الاجتماعات المرئية. وفي شأن مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية، يتولى فريق عمل مكون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت بوضع الضوابط والآليات الموحدة بشأن احتساب المبالغ الإضافية الناتجة عن تأخر الشركات في سداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم. وبخصوص مبادرة تحديث الدراسة المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تولت الإشراف على تنفيذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت والتي قامت بتعميم الدراسة على أنظمة التقاعد الخليجية مع وضعها في الحسبان التعديلات كافة التي أُجريت على القوانين.

وبالنسبة للربط الإلكتروني بين الأجهزة، يستمر فريق تقنية المعلومات في متابعة واستكمال إجراءات الربط، ورفع التقارير المستمرة عن آخر التحديثات والمستجدات، بخصوص التقدم في مستوى الربط، وعرض التقارير بشكل مستمر أثناء أعمال الاجتماعات الدورية؛ بهدف الوقوف على مدى التطور في هذا الملف. وعن مبادرة التدريب والتأهيل لكوادر الأجهزة، ناقش الاجتماع أهمية استمرار هذه الدورات في دورتها الثانية، حيث تتولى المؤسسة العامة بالمملكة العربية السعودية متابعة واستضافة هذه الدورات المتخصصة في التقاعد والدراسات الاكتوارية والتفتيش التأميني.