رابطة خريجي جامعة الشارقة تدشن فرعاً بسلطنة عُمان

مسقط (وام)

أعلنت جامعة الشارقة تأسيس اللجنة التنفيذية لرابطة خريجيها في سلطنة عُمان، لتكون اللجنة التنفيذية الرابعة التي يتم تأسيسها خارج الدولة، بعد اللجنة التنفيذية الأولى للرابطة التي أُسست بدولة الكويت، واللجنة التنفيذية الثانية التي أسست بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واللجنة التنفيذية الثالثة بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أُقيم في العاصمة العمانية مسقط، بحضور معالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع.

وتحرص جامعة الشارقة على توطيد وتدعيم علاقتها مع خريجيها الموجودين في دول العالم المختلفة، في إطار الخطة العامة لرابطة الخريجين لتطوير أنشطتها وخدماتها.

وتم خلال الحفل الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية في عُمان، وعرض فيلم قصير عن مسيرة الخريجين أثناء دراستهم الجامعية، وبعد انطلاقهم في حياتهم المهنية والعملية، والاستفادة من معارفهم العلمية لتحقيق النجاح. شهد الاحتفال الدكتور سالم علي محمد الظنحاني، نائب رئيس البعثة للشؤون القنصلية بسفارة الدولة في مسقط، والدكتور أحمد محمد حمدان، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، والدكتور محمد بن حمدان البادي، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، ومسعود عبيد المزروعي، رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة وأعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة بسلطنة عُمان، وعدد كبير من خريجي الجامعة.