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سلطان بن أحمد يشارك في فعالية الرماية لأعضاء «تنفيذي» الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي لدى مشاركته في الفعالية (وام)
23 يناير 2024 00:58

الشارقة (وام)

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شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في فعالية الرماية لأعضاء المجلس التنفيذي التي نظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.
واستمع سموه والحضور قبل بدء فعالية الرماية التي أقيمت لأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في ميدان الرماية الداخلي الذكي بالأكاديمية لشرحٍ عن الميدان وما يتميز به من مواصفات عالية ويحاكي أفضل الميادين العالمية من حيث تجهيزاته المتطورة، وتُنظم فيه الفعاليات والبطولات الشرطية والرياضية باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، ويوفّر أكثر من 900 سيناريو تدريبي يحاكي الواقع، فضلاً عن إمكانية إضافة سيناريوهات جديدة لتطوير عملية التدريب والتمكين للمنتسبين في مهارات الرماية المختلفة.
وقام سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي بالمشاركة في الرماية بسلاح المسدس بعد أن قدم المدربون للمشاركين التعليمات الخاصة بالطريقة الصحيحة للرماية والوصول للهدف والتعامل مع السلاح من حيث القبض والتسديد، إضافة إلى إجراءات السلامة واحتياطات الأمان والخطوات التسلسلية للرماية.شارك في الفعالية بجانب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

سلطان بن أحمد
الرماية
الشارقة
تنفيذي الشارقة
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