ماراثون «المليون خطوة» يستهدف طلبة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالشراكة مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، ماراثون المليون خطوة في المدينة الجامعية أمس الأول.

استهدفت الفعالية طلبة المدارس الخاصة في إمارة الشارقة وأولياء أمورهم وعدداً من الإعلاميين، وذلك ترويجاً للحدث الأكبر للجمعية وهو الماراثون السنوي الـ11، والمزمع عقده في فبراير المقبل.

من جانبها، أثنت وحيدة عبد العزيز رئيسة جمعية أصدقاء التهاب المفاصل على فريق العمل، وذلك لجهودهم في التحضيرات الخاصة بالماراثون، وارتأت زيادة عدد المشاركين في الماراثون السنوي الحادي عشر المقبل، لدوره الكبير في دعم مرضى المفاصل ولكثرة الفعاليات والأنشطة المجتمعية المرافقة له، وذلك تماشياً مع توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودعمها المتواصل للمرضى والتخفيف من معاناتهم وتحقيق الصحة المستدامة والسعادة.