48 من المسلمين الجدد يتنافسون في «رأس الخيمة للقرآن»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يشارك 48 متسابقاً ومتسابقة من المسلمين الجدد من 9 دول في مسابقة جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الجديدة الثانية والعشرين من أصل 2169 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا في 12 مسابقة التي انطلقت الشهر الماضي؛ والتي تأهل منها 462 متسابقاً من 56 جنسية للتصفيات النهائية في الجائزة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، إن دولة الإمارات وطن التسامح والتعايش، ويعيش فيها أكثر من مائتي جنسية من مختلف دول العالم بكل وئام وانسجام، وتأتي مشاركة المسلمين الجدد في الجائزة مترجمة قيم التسامح والتعايش ورعاية المواهب، وتسهم في انخراط هذه الفئة في المجتمع لتقديم صورة منيرة لسماحة الدين الإسلامي وقيمه الوسطية المعتدلة، منوهاً بأن الدورة الحالية للجائزة شهدت ازدياداً في عدد المشاركين من المسلمين الجدد في مختلف الأفرع من الذكور والإناث، من مختلف الأعمار، لتكون الجائزة ميداناً مشرقاً للتنافس والإبداع والتميز.

وأشار الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، رئيس اللجنة العليا المنظمة، إلى أن الجائزة تحرص باستمرار على إتاحة فرص المشاركة أمام المسلمين الجدد من جميع الجنسيات، واحتضان مواهبهم، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والعناية بالقرآن الكريم لدى هذه الشريحة، مشيراً إلى أن هذا العدد من المشاركين في الجائزة يعكس قيم التسامح والتعايش في دولة الإمارات، ودعمها المستمر للمواهب والإبداعات، مؤكداً أن هذا النجاح لم يكن ليتم إلا برعاية وعناية القيادة الحكيمة التي تجعل تنمية الإنسان وسعادته على رأس أولوياتها.

وأكد أن المسلمين الجدد الذين يبلغ عددهم 48 متسابقاً، منهم 38 من الإناث و10 من الذكور من 8 دول، وهي: «غانا، أوغندا، الكاميرون، مصر، النيبال، الفلبين، الصين، سريلانكا»، عبروا خلال مشاركتهم عن سعادتهم بخوض هذه المنافسة، متقدمين بالشكر والتقدير للقيادة الحكيمة لإتاحة الفرصة لهم والدعم المستمر.