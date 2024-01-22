تعاون بين جامعة أبوظبي وشركة بريطانية

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت كلية القانون بجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «كونتراكتوس هاوس» بالمملكة المتحدة، المتخصصة في صياغة العقود وتقديم خدمات الاستشارات القانونية والاستراتيجية، وذلك بهدف تعزيز المهارات وقدرات الطلبة في المجال القانوني. وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تأهيل الطلاب والتدريب المشترك، لتعزيز خبراتهم وتطوير قدراتهم في المجال القانوني ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق الوظائف القانونية.

وقَّع مذكرة التفاهم الدكتور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، ونائلة العبيدلي، بصفتها المالكة، المديرة التنفيذية لشركة «كونتراكتوس هاوس»، وذلك بحضور الدكتور طلعت دويدار، العميد المكلف أستاذ القانون الخاص في كلية القانون بجامعة أبوظبي، والدكتورة دينا عماد، رئيس قسم القانون، الأستاذة المساعدة في القانون العام في الجامعة، إلى جانب ممثلين عن شركة «كونتراكتوس هاوس».

وقال الدكتور طلعت دويدار: «نلتزم في كلية القانون بفتح آفاق واسعة من الشراكة والتعاون مع الشركاء والجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص مثل شركة كونتراكتوس هاوس بالمملكة المتحدة، لتزويد طلابنا بتجارب تعليمية فريدة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتطورة باستمرار.

ونهدف من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز مهارات وقدرات طلابنا في المجال القانوني، وتزويدهم بالمؤهلات العلمية اللازمة التي تمكنهم من تحقيق التميز في المجال القانوني وشغل مناصب مرموقة في المستقبل. إن هذا التعاون يجسد التزام جامعة أبوظبي المتواصل للارتقاء بمستوى القطاع التعليمي في الدولة الإمارات العربية المتحدة، وتخريج أجيال جديدة من خبراء القانون ذوي المهارة والكفاءة العالية».

من جانبها، قالت نائلة العبيدلي: «نفخر بتوقيع مذكرة التعاون مع كلية القانون بجامعة أبوظبي، حيث ستساهم هذه المذكرة في توفير فرص تدريب وتعليم مميزة لطلبة جامعة أبوظبي، وتعزز من آفاق التعاون المشترك مع جامعة أبوظبي في مجالات مختلفة عدة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي».

متخصص

توفر كلية القانون بجامعة أبوظبي تعليماً متخصصاً متطوراً تنافسيّاً على المستوى العالمي، وتعد كلية القانون الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بتعاون مهني وثيق مع العديد من الهيئات القانونية والقضائية في الدولة مثل وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي، والنيابة العامة وجمعية المحامين والمستشارين في دبي.