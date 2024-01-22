إطلاق مراكز التدريب التقني والمهني في مدارس الإمارات الوطنية

أبوظبي(الاتحاد)

تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوسيعاً لآفاق العملية التعليمية، وتطويراً لمنظومتها، بما يواكب استحقاقات المستقبل ومتطلبات سوق العمل في ظل ما يشهده العالم من تطور وتقدم تقني، أعلنت مدارس الإمارات الوطنية تجربة هي الأولى من نوعها في ميدان التعليم في الدولة، بإطلاق «مراكز التمّيز للتدريب التقني والمهني»، بمجمعيها في مدينة محمد بن زايد، ومدينة العين، بإمارة أبوظبي.

جاءت هذه المبادرة التي انضم لها 3779 طالباً وطالبة بناء على توجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبما يسهم في دمج مسار التعليم التقني والمهني ضمن المنهاج الأكاديمي في المدارس وإكساب الطلبة المهارات اللازمة التي تمكنهم من التفاعل مع التطور التقني والمهني الذي يشهده العصر.

وتسهم مراكز التميز للتدريب التقني والمهني، بالشراكة مع شركة «GIZ» الألمانية المتخصصة في هذا المجال، بإعداد قادة المستقبل عبر الابتكار في التعليم المهني والتقني، ورفد الطلبة ببرامج تعليمية تسهم في بناء شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وأفراداً فاعلين في مجتمعهم ورائدين في سوق العمل.

وأعرب معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، عن فخره بهذه المبادرة المهمة لتعزيز جودة التعليم للطلبة في دولة الإمارات، وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها إلى مصاف دول العالم المتقدم، وبما يكرس نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أقام بنيان الدولة على أسس راسخة من الاهتمام بتميز أبناء الوطن ودعمهم من أجل مستقبل أفضل.

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في دعم ورعاية المنظومة التعليمية في الدولة، ومتابعة البرامج، والمبادرات الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية لدورها المهم في تنمية المواهب والمهارات والقدرات لأبنائنا الطلبة واستكشاف قدراتهم، وإمكانياتهم ومواهبهم، بما يعود بالنفع على القطاعات المختلفة في الدولة، ويحقق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بتوفير أفضل النظم التعليمية في العالم.

وقال الدكتور شاون ديلي، مدير عام مدارس الإمارات الوطنية: «إن هذه المراكز جاءت وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يسهم في تحقيق برامج مبتكرة في العديد من المجالات التقنية والمهنية، وبما يحقق كذلك رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في التميز في هذا القطاع المهم الذي يرفد سوق العمل بالمهارات والخبرات والكفاءات اللازمة، وليمثل حلقة وصل بين المسارين الأكاديمي والمهني ويكسب أبناءنا الطلبة تجارب عملية تمكنهم من اختيار أفضل التخصصات الجامعية المناسبة لهم مستقبلاً، والربط بين ما يتلقاه الطالب وما يتعلمه من مهارات في الحصص الدراسية ومراكز التدريب، وبالتالي تزويد الطلبة بالممارسات العملية التي تتيح لهم العديد من فرص الابتكار والإبداع».

معايير

تعد هذه المراكز هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتخضع لمجموعة من المعايير الدولية المعتمدة في العديد من الدول المتقدمة، كما يقوم عليها فرق مختصة من المشرفين المميزين الذين ينفذون المنهج المتبع في مراكز التمّيز وفق أساليب التدريب الألمانية الحديثة، ومعايير التدريب الفني الدولية، مع الالتزام بلوائح وإرشادات الأمن والسلامة المطبقة في هذه المراكز.