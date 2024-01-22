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«الدرون» ترمم أشجار القرم في أبوظبي

«الدرون» ترمم أشجار القرم في أبوظبي
23 يناير 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن شراكتها مع هيئة البيئة – أبوظبي وشركة ADQ، أعلنت دندرا الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا البيئية، استكمال موسم البذار السنوي الأول ضمن عملية تهدف إلى استعادة مليون شجرة من أشجار القرم في أبوظبي.
وقامت دندرا بالتقاط بيانات الاستشعار عن بعد وتحليل أكثر من 20.000 هكتار من الخط الساحلي، وحددت بالفعل 196 موقعاً مثالياً لإعادة التأهيل، ونشرت أحدث طائراتها المسيّرة والمخصصة لنشر البذور بهدف ترميم مليون شجرة من أشجار القرم.
وتتضمن الدورة السنوية الأولى مليون شجرة من إجمالي التزام الشركة بزراعة 27.3 مليون شجرة قرم، مما يساهم بحوالي ثلث هدف الحكومة لاستعادة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. وتساعد أشجار القرم البالغ عددها 100 مليون على زيادة رقعة غطاء أشجار القرم في الدولة إلى 483 كيلومتراً مربعاً يمكنها احتجاز 115 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

أشجار القرم
أبوظبي
هيئة البيئة
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الدرون
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