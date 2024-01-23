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حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «شروق» ومعهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا في كندا

حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «شروق» ومعهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا في كندا
23 يناير 2024 14:59

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومعهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا في كندا، والتي تهدف إلى التعاون والعمل على تأسيس «معهد الشارقة للضيافة والسياحة - سياحة»، وذلك في مقر الجامعة الأميركية في الشارقة.

وقع مذكرة التفاهم عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الهيئة، وعن معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا مارك بتلر نائب رئيس المعهد.

وتنص مذكرة التفاهم بين «شروق» ومعهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا على رسم ملامح التطوير المؤسسي لـ «معهد الشارقة للضيافة والسياحة - سياحة»، المتوقع افتتاحه في الربع الثالث من عام 2026، بما يشمل تقييمات شاملة لاحتياجات المرافق والخدمات التعليمية والتدريبية القائمة في الشارقة ضمن قطاعي الضيافة والسياحة.

وبموجب مذكرة التفاهم سيقدم المعهد برامج دبلوم مهنية متخصصة ومعتمدة دولياً تمكن الطلاب من استكمال شهادة البكالوريوس في إدارة الضيافة والسياحة، وتزود الطلبة بالمعرفة الشاملة والمهارات العملية من خلال مناهج علمية متطورة، إضافة إلى طرح دورات تنفيذية مهنية من شأنها الإسهام في رفع مهارات منتسبي قطاع السفر والسياحة، وتساعدهم على التميز في هذا القطاع الذي يشهد تنامياً كبيراً.

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كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات عدة، منها تطوير وترخيص منهاج دراسي عالمي المستوى، وتدريب المعلمين والاستشارات حول بناء المرافق وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ البرنامج بشكل فعال.

وبحسب المذكرة ‏سيوفر المعهد لطلبته تخصصات متعددة، وهي إدارة الفنادق، والسياحة والسفر وريادة الأعمال والابتكار، كما سبق للمعهد الحصول على التصنيف الأول بكندا في برامج الضيافة والسياحة والطهي، إضافة إلى حلول المعهد في المرتبة 45 على مستوى العالم، وفقاً لتقييم QS العالمي للجامعات في مجال الضيافة والسياحة.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة هدية تذكارية من المعهد، ملتقطاً سموه صورة جماعية مع الوفد الكندي.

شهد توقيع مذكرة التفاهم بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، وممثلي معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا في كندا.

المصدر: وام
كندا
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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