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منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار"

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار"
23 يناير 2024 17:23

 ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار" اجتماع مجلس إدارة الشركة في "قصر الوطن" في أبوظبي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2024 .. كما ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع .. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار ومعالي عبدالحميد محمد سعيد ومعالي سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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المصدر: وام
منصور بن زايد
مبادلة للاستثمار
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