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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
23 يناير 2024 18:00

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 02:42 والجزر الأول عند الساعة 19:14 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

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في بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:10 والمد الثاني عند الساعة 22:18 والجزر الأول عند الساعة 15:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:08.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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