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حمدان بن محمد يلتقي عدداً من مدراء الدوائر وكبار المسؤولين في دبي

حمدان بن محمد يلتقي عدداً من مدراء الدوائر وكبار المسؤولين في دبي
23 يناير 2024 18:19

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، عدداً من مدراء الدوائر وكبار المسؤولين في دبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت اليوم عدداً من مدراء الدوائر وكبار المسؤولين في دبي.. ناقشنا ما تم تسجيله من إنجازات خلال 2023، وبحثنا مشاريعنا ومبادراتنا المستقبلية الهادفة لترسيخ ريادة دبي وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040».
وأضاف سموه: «فخورون بأداء كوادرنا الوطنية في مختلف مجالات العمل الحكومي، ونحن نراهن عليهم وعلى خبراتهم وقدراتهم لضمان تفوق دبي وتقديم نموذج عالمي رائد في العمل الحكومي.. وسيبقى الهدف دائماً وأبداً سعادة وخدمة وراحة أهل دبي، وكل متعامل مع حكومة دبي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
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