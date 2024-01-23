نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات «اليوم المفتوح للتوظيف» لصندوق الوطن

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن تركيز الصندوق على توفير الوظائف أمام أبناء وبنات الدولة، إنما يعكس الالتزام القوي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضرورة الأخذ بكل ما من شأنه تحقيق الإفادة المثلى من قدرات جميع المواطنين، باعتبار أن ذلك هو الطريق الأكيد إلى التنمية الشاملة والمستدامة، حيث حدد صاحب السمو رئيس الدولة، عدداً من الموجهات الوطنية الرئيسية في مسيرة الدولة، كي يلتزم بها الجميع، ويعمل على تحقيقها وفي مقدمتها، توفير فرص العمل المناسبة لجميع أبناء وبنات الوطن، وربط ذلك باحتياجات الدولة وطموحات المجتمع، إلى جانب العمل على رفع الإنتاجية في كل المجالات، وتوفير الشروط كافة التي تحقق المنفعة الكاملة من الموارد البشرية بالدولة، وتكفل للجميع حياة منتجة وكريمة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، أمس، يرافقه معالي سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، فعاليات «اليوم المفتوح للتوظيف» الذي ينظمه صندوق الوطن سنوياً، بمنارة السعديات بأبوظبي، لتمكين الشباب من القطاع الخاص، وتعزيز قدراتهم لاقتحام مجال ريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال أعمال والمستثمرين الإماراتيين، وقادة أكثر من 30 من حاضنة ومسرعات الأعمال على مستوى الدولة، وأكثر من 500 من أبناء وبنات الإمارات الباحثين عن فرص العمل بالقطاع الخاص إلى جانب شركاء الصندوق وأعضاء مجلس إدارته، وياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن.

وشهدت الفعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين الصندوق والحاضنات كافة لإطلاق الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، إضافة إلى معرض يضم أبرز أعمال الصندوق والتجارب الناجحة لشباب الإمارات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية: «يسرني أن أرحب بالجميع في هذا اليوم المفتوح للتوظيف الذي ينظمه صندوق الوطن في كل عام في إطار حرصه على تشجيع الإبداع والابتكار لدى أبناء وبنات الوطن، وتنمية قدراتهم على الإنجاز والتفوق في وظائف القطاع الخاص، وكذلك تمكينهم من المبادرة بتأسيس الشركات والريادة في مجالات الأعمال، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق التنسيق والعمل المشترك، مع كافة مواقع العمل بالدولة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتحديد خياراتهم الوظيفية الملائمة، وتأكيد دورهم في تشكيل مستقبلهم الذي لا ينفصل عن مستقبل التنمية الشاملة للإمارات».

ورفع معاليه أصدق آيات الشكر وأسمى معاني العرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ تقديراً لتوجيهاته الرائدة، واعتزازاً برؤيته المستنيرة لمستقبل هذا الوطن، وحرص سموه الدائم على أن تكون الإمارات دولة جاذبة للمواهب كافة ولأفضل الأفكار والممارسات على مستوى العالم.

وقال معاليه «إن اليوم السنوي للتوظيف الذي ينظمه صندوق الوطن يسلط الضوء بطريقة مكثفة على العلاقة الوثيقة بين تنمية القوى البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشامل، وهذا يستلزم تواؤم البرامج والمبادرات كافة مع المعطيات والظواهر السائدة في سوق العمل، سواء تعلق ذلك بالأهمية القصوى للقطاع الخاص في توفير الوظائف، أو مكانة العمل الحر وريادة الأعمال، كخيار مهني مهم، أو الممارسات والنظم التي تحكم عمل المرأة أو التطورات المتلاحقة في التقنيات، أو التنسيق والعمل المشترك بين الجميع، من أجل تمكين أبناء وبنات الوطن من التكيف مع الطبيعة المتطورة لمجالات العمل بالدولة».

وأعلن معاليه، خلال كلمته الافتتاحية، بدء العمل في الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال التي يرعاها صندوق الوطن، وتضم في عضويتها حاضنات ومسرعات الأعمال بالدولة، كي يعمل الجميع معاً من خلال اتفاقية تعاون وتنسيق التي شهد الجميع التوقيع عليها اليوم، في إطار مؤسسي للعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، بما يحقق التوأمة الناجحة بين الأفكار من جانب، والمبادرة إلى تحويل هذه الأفكار إلى تطبيقات ومشروعات عملية وتجارية ناجحة من جانب آخر، حيث قام صندوق الوطن في هذا الإطار بتأسيس منصة رقمية تدعم عمل هذه الشبكة، يقوم من خلالها بالإسهام في توفير العوامل والشروط كافة التي تدعم أنشطة الابتكار والمبادرة والريادة في مجالات الأعمال، ومنها على وجه الخصوص توفير مصادر التمويل، وتقديم التوجيه والاستشارات وتطوير النظم والسياسات، وتنفيذ برامج فعالة لتزويد الشباب بالخبرات والمهارات اللازمة، والاعتماد على نظم معلومات فعالة، بالإضافة إلى الإفادة من التجارب العالمية، والانفتاح على نتائج البحوث والدراسات، وتشجيع الشباب على خوض غمار العمل الحر.

وأوضح معاليه أن صندوق الوطن نظم، خلال هذا الحدث الكبير، جلسة خاصة لاستعراض قدرات وأهداف المنصة الرقمية للشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال أمام الجميع، بما يؤكد أن عصر المعارف والتقنيات يتيح إمكانية تأسيس شركات ومشروعات مبتكرة أمام الأفراد، كي تكون وسيلة مهمة لهم ليكونوا رواداً ناجحين في مجال الأعمال، وفي الوقت ذاته تكون هذه المنصة أداة فعالة لتطوير المجتمع والارتقاء بمستويات التنمية الاقتصادية فيه.

وقال معاليه «إن هذا اليوم المفتوح للتوظيف إنما يجسد لدينا حقيقة هامة، هي أن الحديث عن صندوق الوطن إنما هو حديث عن المستقبل، وعن قدراتنا على مواجهة هذا المستقبل، وعن دور أبناء وبنات الوطن في صياغة ملامحه، وإن إحدى الجلسات الرئيسية لليوم السنوي للتوظيف ستتناول تفصيلاً دور صندوق الوطن في دعم جهود المبادرة وريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاع الحضور على 8 من البرامج والأنشطة المهمة التي يقوم بها الصندوق في مجال تمكين الشباب، وتأهيل ومساعدة المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وتوفير فرص التدريب لهم في مجالات الصناعات المتقدمة والتقنيات الرقمية، داخل وخارج الدولة، إلى جانب العمل مع الجامعات لدعم مشروعات ومبادرات الطلبة، وتقديم الدعم الفني والمالي لأصحاب المبادرات الواعدة في المجالات كافة، في إطار جهودنا لتحقيق رسالة صندوق الوطن لتعزيز ما تتمتع به الإمارات من روح وثابة لتشجع على المبادرة والتفكير المبدع، والاحتفاء بالناجحين، وإعطاء الفرصة لشباب الوطن لإظهار كل ما لديهم من معارف وإمكانات، إلى جانب إدراكنا الكامل بدور ذلك كله في تشكيل مستقبل التنمية بالدولة، وتحسين نوعية الحياة فيها، وربط مسيرتها بالعالم على نحو فعال».

وأشار معاليه إلى أن اليوم المفتوح للتوظيف كرس جلسة رئيسية لعرض نتائج البحوث والدراسات التي يرعاها صندوق الوطن في مجالات التوظيف، والتي تفيد في التعرف على ظروف سوق العمل واتجاهاته، ونوع القدرات والمهارات المطلوبة فيه، حيث تمثل هذه الدراسات نقطة انطلاق نحو التطوير المستمر لبرامج التدريب وإجراءات التوظيف وسبل رفع الإنتاجية، بما يحقق تهيئة أبناء وبنات الوطن لحياة وظيفية مفيدة ومثمرة.

وثمن معاليه جهود جميع الأفراد والمؤسسات التي تدعم برامج وأنشطة صندوق الوطن، وحرصهم على المشاركة وتحمل المسؤولية في نماء المجتمع وتقدمه ودعم كلّما من شأنه، خدمة الإنسان في هذا الوطن، مؤكداً أن صندوق الوطن هو مشروع وطني يجسد مفهوم المسؤولية المجتمعية في أفضل صورها، حيث إنه يتشرف بأن قد تأسس بمبادرة كريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كما أنه يحظى بدعم قوي ومستمر من رجال الأعمال ومن الأفراد والمؤسسات على مستويات المجتمع كافة، داعياً الله أن يوفق الجميع إلى كل عمل نافع حتى يتحقق للإمارات ما تصبو إليه من تقدم اقتصادي وتنمية مجتمعية ناجحة ونهضة إنسانية شاملة.

من جانبها، قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية بمؤسسة الدار: «إن شراكتنا طويلة الأمد مع (صندوق الوطن) قد مكنت الدار من المساهمة في تحقيق تأثير ملموس على صعيد جهود الارتقاء بمهارات المواهب المحلية وتطويرها في دولة الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تمكنا من دعم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تتماشى بشكل وثيق مع قيمنا وتظهر التزامنا بدفع عجلة تطور وازدهار الدولة نحو مجتمع قائم على المعرفة، وتعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص، وتمكين شباب وشابات دولتنا من الاستفادة من إمكاناتهم الكامنة».

أما علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، فقالت: «إن صندوق خليفة يواصل مساعيه في تكوين الشراكات مع مؤسسات رائدة في دولة الإمارات والتعاون معها، ضمن جهوده لتمكين رواد الأعمال وازدهار منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وهو ما تؤكده شراكتنا مع صندوق الوطن في منصته الرقمية لشبكة حاضنة الأعمال التي تنسجم أهدافها مع رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني. فبوصفه أحد الشركاء المؤسسين للمنصة، سيساهم صندوق خليفة في تنمية شبكة التعارف لدى الأعضاء بإتاحة الفرص للتواصل والتفاعل بينهم عبر المنصة، وبالإضافة إلى دوره الرئيسي في ورش العمل والتدريب ومشاركة المعارف وأفضل الممارسات، سيساهم صندوق خليفة في الأبحاث المتعلقة بتنمية منظومة ريادة الأعمال في الإمارات، كما سيدعم المبادرات الريادية الواعدة، ويعزز التعاون بين المشاريع الناشئة والشركات الكبرى. نتطلع من خلال شراكتنا في المنصة إلى الضلوع بدور حيوي في صياغة مستقبل المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، وتعزيز الابتكار والريادة».

بدوره، قال جوردان براي، مدير شركة بلاج اند بلاي، إن الشركة تعتز كثيراً بأن تكون جزءاً من الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال كأحد أعضائها المؤسسين، والتي تعتبر مبادرة من صندوق الوطن. نتطلع بشغف إلى تعزيز نضج النظام البيئي في المنطقة، مكرسين جهودنا لتوسيع تأثير وتميز الشركات الناشئة المحلية. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم الابتكار والمساهمة بروح تعاونية في صياغة منظر جميل للمشهد الريادي المتنوع.

من جهته، قال غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بدعم وتمكين المواطنين للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، يحرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على المشاركة في أيام التوظيف التي تنفذها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومن أهمها فعالية اليوم المفتوح للتوظيف - الدورة الثانية التي ينظمها صندوق الوطن؛ بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتوظيف المواطنين في الشركات والمؤسسات الفاعلة في القطاع الخاص».

وأشاد المزروعي بجهود صندوق الوطن، موضحاً أن مشاركة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في اليوم المفتوح للتوظيف لهذه الدورة تشمل تقديم ورشة توعية حول برنامج «نافس» والمبادرات والبرامج التابعة له، بهدف تغيير المفاهيم المتعلقة بالعمل في القطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على الدعم الحكومي المقدم من أجل رفع كفاية وتنافسية الكوادر المواطنة وتأهيلهم لشغل الوظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض الفرص التدريبية التي يمكن أن يقدم عليها زوار اليوم المفتوح للتوظيف عبر منصة «نافس».

بدوره، قال ديباك أهوجا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لحاضنة الأعمال الخليجية: «يشرفنا أن نتعاون مع صندوق الوطن لمشاركة رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، سعياً نحو أداء دور فعال في النظام البيئي، فإن هذه الشراكة ستكون محورية في تشكيل مشهد الشركات الناشئة في الإمارات. نقدم في حاضنة الأعمال الخليجية iAccel دعماً شاملاً للشركات الناشئة التي ترغب في التوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من إنشاء كيان ودعم البنية التحتية، وصولاً إلى الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق والنصح والإرشاد، وستمكننا هذه الشراكة من العمل جنباً إلى جنب مع بعض المنظمات الحكومية وكبار أصحاب المصلحة، سعياً نحو تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانتها لتكون دولة رائدة في مجال ريادة الأعمال ومركزاً للتوسع عالمياً.