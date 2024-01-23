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الإمارات ترسل 50 طناً من المساعدات الغذائية إلى بوركينافاسو

الإمارات ترسل 50 طناً من المساعدات الغذائية إلى بوركينافاسو
23 يناير 2024 20:09

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحمل 50 طناً من المواد الغذائية الضرورية إلى بوركينافاسو في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة للدولة في دعم الشعوب الصديقة.
وقال سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية أنه استمراراً للدور الرائد الذي تؤديه دولة الإمارات في العمل الإغاثي من خلال تقديم كل أشكال الدعم الإنساني وتوفير الاحتياجات الأساسية لكافة شعوب القارة الأفريقية الشقيقة والصديقة يأتي إرسال طائرة المساعدات الغذائية تلبية لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة من الأسر التي تعاني من تحديات الأمن الغذائي، وغالبيتها من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأضاف سعادته أنّ إرسال الطائرة يأتي في إطار "المساهمة في دعم الجهود الوطنية والدولية لتوفير الأمن الغذائي لشريحة كبيرة من السكان في بوركينافاسو تعاني بشكل حاد، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين".
وقال إن هذه المساعدات الإغاثية تأتي استمراراً لنهج الدولة الإنساني القائم على مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في أوقات الحاجة.

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المصدر: وام
الإمارات
وزارة الخارجية
بوركينا فاسو
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