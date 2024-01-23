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«صُناع الإيجابية» في شرطة دبي تُسعد الموظفين المُتميزين

جانب من فعاليات المبادرة (من المصدر)
24 يناير 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، مبادرة «صناع الإيجابية»، الهادفة إلى إسعاد الموظفين المُتميزين والإيجابيين في بيئة العمل، والعمل على تحفيزهم، وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية التي ينعكس مردودها على تحقيق الريادة والتميز الوظيفي.
وأوضح العقيد الدكتور جاسم محمد عبد الله، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تحفيز الموظفين وإسعادهم، وتتضمن رحلة بحرية للموظفين الذين تم ترشيحهم كمتميزين من قبل الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك لدورهم في تعزيز السعادة والإيجابية في بيئة العمل.
وأضاف أن المبادرة التي تم تسجيلها كمصنف فكري خاص بشرطة دبي، تتمحور فكرتها في ترشيح الأفراد المتميزين من قبل الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والمساهمين في نشر السعادة الإيجابية في بيئة العمل، لتكريمهم وإسعادهم من خلال برنامج يوم ترفيهي لهم.
وأكد، أن المبادرة المُبتكرة تتضمن إصدار نشرة أسبوعية تحمل اسم «صناع الإيجابية» يتم من خلالها تسليط الضوء على جوانب تميز الموظفين الذين تم اختيارهم من أماكن عملهم، وذلك في إطار الحرص على تعميم الفكر الإيجابي والمتميز بين الموظفين لتحقيق فكر التميز على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي.
وبين أن مبادرة «صناع الإيجابية»، شملت رحلة بحرية للموظفين المتميزين، إلى جانب تنفيذ ورشة عمل تناولت أهمية الإيجابية في العمل، وأثرها الكبير على إسعاد الموظفين من جهة وإسعاد المتعاملين من جهة أخرى. وفي ختام المبادرة، كرم العقيد الدكتور جاسم محمد عبدالله الموظفين المتميزين وصنّاع الإيجابية في الإدارة العامة للموارد البشرية، مُثمناً دورهم الإيجابي في بيئة العمل، فيما عبر المكرمون عن سعادتهم بتنفيذ مبادرة «صناع الإيجابية»، وحرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعادهم.

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