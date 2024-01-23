«عجمان للمحركات» ينطلق 27 يناير الجاري

عجمان (الاتحاد)

ينطلق مهرجان «عجمان للمحركات» في نسخته الثانية، خلال الفترة من 27 و28 يناير الجاري، في سيتي سنتر بالإمارة، والذي يشمل معرضاً للسيارات المعدلة والكلاسيكية، بالإضافة إلى عروض الدراجات النارية. ويهدف الحدث، الذي يقام بالتعاون مع مجموعة أندية السيارات في الإمارات وشرطة عجمان، إلى تعزيز الأنشطة الرياضية والاجتماعية في الإمارة.

ويوفر المهرجان فرصة للجمهور للاستمتاع بأنشطة ترفيهية متنوعة، والاستفادة من وقت العائلة من خلال فقرات الترفيه المتنوعة والخدمات المقدمة، وذلك لاستكشاف ومشاهدة السيارات المعدلة في دولة الإمارات، ويعتبر أيضاً مناسبة مثالية للشركات المحلية والعالمية في مجال السيارات والدراجات النارية لعرض منتجاتها وخدماتها. ويقام المهرجان في سيتي سنتر عجمان، خلال الفترة من 27 إلى 28 يناير الجاري، من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساء.