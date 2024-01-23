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فارس المزروعي يلتقي مفتش الشرطة الماليزية

فارس المزروعي لدى استقباله مفتش عام الشرطة الماليزية (من المصدر)
24 يناير 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، معالي تان سراي رزارودين بن حسين مفتش عام الشرطة الماليزية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي. وتم خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الشرطية والأمنية. 
حضر اللقاء، اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية واللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خلفان عبد الله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والمقدم فلاح فايع القحطاني مدير المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي.

فارس المزروعي
الإمارات
شرطة أبوظبي
الشرطة الماليزية
ماليزيا
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