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15 برنامجاً تدريبياً لموظفي «كهرباء الشارقة»

15 برنامجاً تدريبياً لموظفي «كهرباء الشارقة»
24 يناير 2024 00:57

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، 15 برنامجاً تدريبياً في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، خلال عام 2023، وذلك في إطار التزامها بالتطوير المهني والتميز،و  ضمن جهودها المستمرة، لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين موظفيها، وحرصها على توفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق أفضل المعايير العالمية.
وأوضحت فاطمة الكاظم رئيس قسم السلامة والصحة والبيئة أن الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة، خلال عام 2023 في مجال الصحة والسلامة والبيئة تضمنت التوعية بإجراءات السلامة في أثناء عمليات اللحام والتدريب على التعامل مع الآليات والرافعات الشوكية والإجراءات الصحيحة في التعامل مع الغاز ونظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وإدارة النفايات والتوعية بإدارة المواد الكيميائية، والتعامل معها وأساسيات السلامة من الحرائق والاستخدام السليم لطفايات الحريق، ورفع مستوى التوعية البيئية، وإجراءات السلامة في أثناء استخدام المواد الخطرة والسلامة الكهربائية.
وأكدت حرص الهيئة على أن يواكب الموظفون جميع المستجدات، وآخر التطورات العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية، وسُبُل تحسين الكفاءة.

الإمارات
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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