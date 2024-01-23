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5 مشاريع لإنشاء وتطوير طرق في أم القيوين

طرق داخلية لمنطقة الهبوب السكنية بأم القيوين (الاتحاد)
24 يناير 2024 00:57

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية، 4 مشاريع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شوارع في مختلف مناطق إمارة أم القيوين، إلى جانب مشروع طرق داخلية لمنطقة الهبوب السكنية، تنفذه دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، بهدف تسهيل حركة انتقال المواطنين والمقيمين وتحقيق حركة انسيابية في الشوارع، وتوفير السلامة والأمان لمستخدمي الطرق.
وتتضمن المشاريع الأربعة، إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شارع كورنيش الشاطئ بأم القيوين، وشارع الملك فيصل من دوار المصلى إلى البلاد القديمة، وتوسعة شارعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والثاني من ديسمبر في منطقة السلمة، ليصبحا شارعين ذات ازدواجية، وإلغاء بعض الدوارات في نفس الشارعين. وتأتي المشاريع بهدف مواكبة التطور العمراني الذي تشهده المناطق السكنية في الإمارة، وتوفير السلامة والأمان لمستخدمين الطرق، وتبني اهداف استراتيجية تساهم في جعل شوارع الدولة من أفضل الشوارع من ناحية المواصفات والمعايير المطبقة عالمياً.

أم القيوين
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية
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