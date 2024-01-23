شراكة بين «طرق الشارقة» ومجموعة «بيئة»

الشارقة (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، اتفاقها مع مجموعة «بيئة» على بناء وتشغيل مئات من محطات شحن المركبات الكهربائية في عدد من مناطق مدينة الشارقة بما فيها المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى من الإمارة.

جاء ذلك، خلال زيارة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة والوفد المرافق له، إلى مقر مجموعة «بيئة» الرئيسي، حيث التقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيئة» وعدد من كبار المسؤولين، وتمت مناقشة الفرص واستراتيجيات التعاون التي تتضمنها هذه الشراكة.

وتعزز شبكة شحن المركبات الكهربائية مكانة الشارقة منارة للاستدامة في المنطقة، وستُمكّن وتدعم أفراد المجتمع الراغبين في التحول إلى المركبات الكهربائية.

ووفقاً للخطة، سيتم نشر مئات الشواحن عبر الإمارة في مواقع استراتيجية، وعلى طول الطرق السريعة، وفي مناطق متعددة بما فيها المناطق التجارية والعمرانية الرئيسية، لجعل الشحن سريعاً ومريحاً ومتاحاً للجميع.

وتتضمن الشبكة الجديدة شواحن سريعة ما يُعد إضافة كبيرة إلى البنية التحتية الحالية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة، ما يوفر لقائدي المركبات الكهربائية راحة أكبر مع تقليل المسافات بين نقاط الشحن.

وقال المهندس يوسف خميس العثمني، إن مشروع ‘الشواحن الكهربائية’ بالتعاون مع مجموعة بيئة، يعد مبادرةً رائدةً ونوعية تعزز الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن المشروع يؤكد التزام الهيئة بالانسجام مع التقدم السريع الذي تشهده الدولة في تطبيقات التنمية المستدامة ودعم الطاقة الخضراء والمساهمة في الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات تحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.

وأكد أن إطلاق المشروع من شأنه مواكبة التنامي في أعداد المركبات التي تدعم خاصية العمل بالطاقة الكهربائية وحاجتها لشواحن فائقة السرعة لتحقيق الأهداف المرجوة في التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتلبيةً للاحتياجات الحالية من مستخدمي المركبات على مستوى الإمارة.

من جانبه، أكد خالد الحريمل أهمية الاستعداد للمستقبل في مجال التنقل الكهربائي، مرحباً بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة وصولاً لمستقبل تنقل خالٍ من الانبعاثات في الإمارة وبما ينعكس إيجاباً على المناخ.