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30 أسرة إماراتية تشارك في «جناح 971»

جناح 971 في القرية العالمية (من المصدر)
24 يناير 2024 00:58

آمنة الكتبي (دبي) 

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تحتضن وزارة تنمية المجتمع، المشاريع المنزلية والأسرة المنتجة ضمن جناح 971 والذي ينطلق في القرية العالمية تحت شعار “من المجتمع”، حيث تشارك 30 أسرة إماراتية ضمن الجناح من خلال المشاريع الوطنية الطموحة التي تعكس الهوية الوطنية التزام الوزارة بتمكين أصحاب المشاريع الوطنية في مجتمع دولة الإمارات، بتقديم أفكار نوعية ومبتكرة وغير تقليدية.
ويعد مشروع “971” نقطة تفاعلية لعرض ودعم المشاريع الوطنية الطموحة وأحد المشاريع المستدامة الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمشاريع الإماراتية، وتحث الوزارة أصحاب المشاريع والمواهب بالتسجيل في مشروع 971 عبر موقعها الإلكتروني والاستفادة من الخدمات والبرامج والمعارض التي توفرها الوزارة لهم وبصورة مستدامة.
كما يشارك في الجناح مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الذي يعرض منتجات متنوعة أبدعها أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مؤسسة غرس التابعة لجمعية الفجيرة الخيرية والتي ستعرض عدداً من المشاريع والمنتجات المنزلية، وحرصت الوزارة على أن يكون المشاركين لهذا العام من مختلف فئات المجتمع من الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمشاريع الحديثة والمشاريع التي تعكس الثقافة الإماراتية.
وتتطلع الوزارة من خلال هذا الجناح إلى تعريف مجتمع دولة الإمارات وزائريها من مرتادي القرية العالمية بالمشاريع الوطنية من مختلف الفئات والأعمار، وتعزيز رؤيتها التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وجذب المشاريع الجديدة وخلق فرص مستدامة للترويج عن منتجاتهم من خلال دعمهم بإشراكهم في مختلف الفعاليات والمعارض داخل وخارج دولة الإمارات.
وتأتي مشاركة المشاريع الإماراتية في جناح “971”، في إطار مشروع تتبناه الوزارة، ويحظى بدعم من إدارة القرية العالمية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية.

دبي
الإمارات
وزارة تنمية المجتمع
القرية العالمية
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