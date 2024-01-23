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علوم الدار

جامعة الإمارات تنشر 2646 ورقة بحثية خلال عام 2023

جامعة الإمارات العربية المتحدة (من المصدر)
24 يناير 2024 00:58

العين (الاتحاد)

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حقّقت جامعة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً استثنائياً في مجال البحث العلمي خلال عام 2023، وذلك في خطوة تُعزّز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال البحث العلمي، حيث نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثون والطلبة 2646 ورقة بحثية، بحسب قاعدة بيانات «سكوبس»، مما يبرز الجهود المستمرة في تعزيز المعرفة وتقديم إسهامات فعّالة لتطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.
وأوضح الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، أن هذه الإنجازات تأتي في سياق جهود جامعة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها كجامعة بحثية رائدة، وقد عكست الأوراق البحثية التي تمّ نشرها تنوّعاً في مختلف المجالات العلمية. 
وقال: «نشرت جامعة الإمارات 2646 ورقة بحثية خلال عام 2023، وفق قواعد البيانات في سكوبس من يناير وحتى ديسمبر 2023، بما في ذلك 1151 منشوراً بحثياً يتعلّق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و128 منشوراً بحثياً يتعلّق بالهدف الثالث عشر، فيما بلغ عدد الاقتباسات 5131 اقتباساً».
ووفقاً لتصنيفات المجلات العالمية (SJR)، بلغت نسبة المخرجات البحثية في أعلى 10% من المجلات العلمية 30.4% في عام 2023، بينما بلغت نسبة المنشورات في أعلى 25% من المجلات 65.8%. وقد بلغت نسبة المنشورات البحثية بالتعاون مع جامعات دولية 76.9%. وبلغ عدد الدول التي تستشهد بمنشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة 138 دولة. 

جامعة الإمارات
الإمارات
البحث العلمي
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