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علوم الدار

تفاهم بين جامعتي محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وداغستان

خليفة الظاهري وأسفاروف أسفاروفيتش عقب التوقيع (من المصدر)
24 يناير 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة داغستان التربوية والتعليمية الحكومية في العاصمة الداغستانية محج قلعة، مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير الأنشطة الأكاديمية والتعليمية والعلمية والثقافية، وتبادل الخبرات والخبراء وتنقل الطلبة والباحثين والإداريين بين الجامعتين.
وقع مذكرة التفاهم من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، فيما وقعها من جامعة داغستان التربوية والتعليمية الحكومية الدكتور أسفاروف ناريمان أسفاروفيتش، رئيس الجامعة.
وأكد الدكتور خليفة الظاهري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي إقليمياً ودولياً، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي، وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات علمية تخدم مسيرتها في هذا الصدد.
وقال إن الجامعة تمضي قدماً في هذا النهج انطلاقاً من رؤيتها التي تهدف إلى دعم مسيرة البحث العلمي في دولة الإمارات والمنطقة بصورة عامة، وسعيها الحثيث لأن تكون مركزاً أكاديمياً مرموقاً على مستوى العلم في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية.
وقال إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، استطاعت، في وقت وجيز، نسج شراكات استراتيجية هادفة وبناءة في المجالات الأكاديمية والفكرية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية في العديد من الدول، مؤكداً أن هذه الشراكات تعزز فرص التواصل الحضاري مع شعوب العالم الأخرى، وتحقق الأهداف العليا في جعل التعليم العالي واحداً من أهم العوامل في تجسير الفوارق الثقافية بين المجتمعات البشرية، وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية بصورة عامة.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
داغستان
جامعة داغستان
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