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«تعليمية الوطني» تناقش خطة عمل اللجنة

«تعليمية الوطني» تناقش خطة عمل اللجنة
24 يناير 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، خطة عمل اللجنة، واعتمدت نصوص الموضوعات العامة التي ستتبناها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة  كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي وحميد أحمد الطاير وعائشة خميس الظنحاني والدكتورة موزة محمد الشحي ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس.
كما اطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على عرض الأمانة العامة المقدم ضمن برنامج إثراء، الذي يبين اختصاصات اللجنة والوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية ذات الصلة بعمل اللجنة، وأبرز المفاهيم والمصطلحات والتشريعات والاتفاقيات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، إضافة إلى رؤية الدولة واستراتيجيتها وأجندتها الوطنية، والخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية في قطاعات التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
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