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خبراء يؤكدون أهمية التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم

مستشفى دانة الإمارات
24 يناير 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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تحيي مؤسسات الرعاية الصحية شهر التوعية بسرطان عنق الرحم في يناير من كل عام.
ودعا خبراء مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ومركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، جزء من شركة M42، السيدات من عمر 25 إلى 65 عاماً لإجراء الفحوص الوقائية والضرورية، لتجنب الإصابة بهذا المرض.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نيها غامي، اختصاصية أمراض النساء والولادة في عيادة هيلث بلاس لصحة الأسرة: «يعتبر التشخيص المبكر عنصراً أساسياً لنجاح علاج سرطان عنق الرحم؛ لذلك نوصي السيدات بعمر 25 إلى 65 عاماً بإجراء الفحوص مرة كل ثلاث إلى خمس سنوات، بحسب الفئة العمرية».
وأضافت: «عادةً ما يستغرق تطور سرطان عنق الرحم لدى السيدات من 10 إلى 20 عاماً، ويمكن للتشخيص المبكر المساهمة في تحديد الخطة العلاجية المثلى. وبالتالي، لابد للسيدات من إجراء الفحوص الدورية كل 3 أعوام، لضمان الكشف عن المرض قبل تطوره. وننصح باستشارة أطباء الأمراض النسائية أو أطباء الأسرة، للتعرف على أكثر خيارات الفحص المتاحة كفاءة».
ويوصي الأطباء الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 11 و15 عاماً بأخذ تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري. وعلى أي حال، يتم تقديم هذا التطعيم للشابات حتى عمر 26 عاماً كتحصين تعويضي. ويعتبر التطعيم خياراً فعالاً في تقليل فرص الإصابة بالعدوى التي تزيد من احتمالية التعرض لسرطان عنق الرحم، والمضاعفات الصحية الأخرى.
من جانبها، قالت الدكتورة ميرلين روبيز أسيديلا، اختصاصية أمراض النساء والولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: «على الرغم من تزايد الوعي فيما يتعلق بمواضيع الصحة والوقاية على مر السنين، إلا أن معظم السيدات يغفلن عن أهمية الفحوص الدورية لسرطان عنق الرحم. وبالرغم من أن الوقاية من هذا المرض أمر ممكن، غالباً مع تغفل المريضات عن كشفه مبكراً، نظراً لنقص الوعي. كما أن اكتشاف المرض مبكراً، وعلاج مؤشراته لأولى يحمي المريضة من تطور مرضها ويحد من مضاعفاته. ونسعى في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال باستمرار لتعزيز وعي السيدات، وحثهن على إجراء الفحوص اللازمة بشكل دوري».
وأضافت الدكتورة ميرلين: «نوصي جميع السيدات بالتعرف على التدابير الوقائية، والاستفادة منها لضمان تمتعهن بصحة جيدة، عبر تلقي الفحوص الدورية لسرطان عنق الرحم. ويقوم أطباء الأمراض النسائية، وأطباء الأسرة بإجراء هذه الفحوص، وتقدمها معظم منشآت الرعاية الصحية».

سرطان عنق الرحم
مكافحة سرطان عنق الرحم
الإمارات
السرطان
الرعاية الصحية
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