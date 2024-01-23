M42 تشارك في معرض ومؤتمر «آراب هيلث»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد M42، للمشاركة في معرض مؤتمر «آراب هيلث» 2024.

وقال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في M42: «نؤمن بأن التكنولوجيا ليست مجرد أداة نعتمد عليها، بل هي القوّة الدافعة لاستشراف مستقبل القطاع الصحي ككل. ومن هذا المنطلق، يسعدنا الكشف عن محفظتنا من حلول التقنيات الصحية العالمية المستوى وشبكتنا من مزودي خدمات الرعاية الصحية المتميزة الذين يجمعون بين أفضل الابتكارات وأرقى مستويات الرعاية بأبهى صورة ممكنة. ونحن في M42 ملتزمون باستشراف المستقبل المستدام للقطاع الصحي، بشكل يعود بالنفع على جميع الناس وليس المرضى فحسب، إذ تأتي الصحة عموماً على رأس قائمة أولوياتنا، وليس قطاع الرعاية الصحية فحسب، لذلك نحرص على تقديم الحلول الوقائية والرعاية الاستثنائية لأكثر الحالات الصحية تعقيداً لكل من يحتاج إليها».