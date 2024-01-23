تسليط الضوء على رؤية الإمارات لمكافحة الشيخوخة خلال معرض الصحة العربي 2024

دبي (الاتحاد)

تطلق في التاسع والعشرين من يناير الجاري فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، أكبر حدث للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، ويستمر حتى الأول من فبراير بمركز دبي التجاري العالمي، حيث ستسلط نسخة هذا العام من الحدث الضوء بشكل رئيسي على مستقبل الرعاية الصحية، وتضم مجموعة جديدة من الفعاليات.

ويركز المجتمع العلمي والطبي في الوقت الحالي على نموذج جديد في صحة الإنسان وسوق جديد في علوم الحياة بإمكانيات غير محدودة، بالتزامن مع توقع شركة جراند فيو ريسيرتش لذكاء الأعمال بأن يصل حجم السوق العالمية لطول العمر ومكافحة الشيخوخة إلى 183 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد إمكانية الاستفادة من أحدث الأبحاث لإبطاء عملية الشيخوخة أو حتى مكافحتها، بهدف تعزيز الرفاهية وإطالة عمر الإنسان، بالتزامن مع توقع تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية في العالم زيادة بنسبة 16% في عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق بحلول عام 2050، وزيادة بنسبة 10% على عام 2022.

وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع هذا التحول الديموغرافي، بدمج الشيخوخة الإيجابية في استراتيجية التماسك الاجتماعي المبينة في رؤيتها لعام 2021 والخطة المئوية لعام 2071، حيث تتوقع دولة الإمارات حدوث تغييرات ديموغرافية، تزامناً مع تنوع التركيبة السكانية والمبادرات الأخيرة مثل برنامج التأشيرة الذهبية الذي يجذب كبار السن، مما يتطلب إنشاء نظام بيئي قابل للتكيف من قبل صناع القرار.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس: «توجد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج رؤية ثورية جديدة تتمثل في زيادة متوسط عمر السكان، وستمكن قمة صحة المستقبل الخبراء في هذا المجال من الاجتماع تحت سقف واحد لمناقشة أحدث التطورات والتقنيات والجهات الفاعلة الرئيسية التي تستثمر في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس».

وستنعقد الدورة الثالثة من القمة، التي يستضيفها معرض آراب هيلث، يوم الخميس 1 فبراير من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً، وستجمع كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «إن عجلة الابتكار ومفهومها في قطاع الرعاية الصحية تشهد تحولاً واضحاً. حيث لا تقتصر الرعاية الصحية اليوم فقط على التطور التكنولوجي أو التقدم الطبي، فنحن في (بيورهيلث) نؤمن بأن الرعاية الصحية الحديثة ترتكز على فتح آفاق تتخطى حدود الوقت للبشرية. ونرى أن العالم بات يشهد اهتماماً غير مسبوق بعلم إطالة العمر، وانطلاقاً من هذا التحول، تلتزم (بيورهيلث)، من خلال الابتكار وتعزيز أطر التعاون، بتحقيق مهامها الرامية إلى مساعدة الأفراد على العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة ورفاهية».