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«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» ينطلق بدبي أكتوبر المقبل

«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» ينطلق بدبي أكتوبر المقبل
24 يناير 2024 00:59

دبي (وام)

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»: إن الدورة السادسة من المعرض تقام في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة، والالتزام بالعمل من أجل جعل الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم.
وأضاف سموه أن المعرض سجل زيادة نسبتها 20% بعدد العارضين والزوار، مما يساهم في تعزيز سمعة الإمارات كدولة رائدة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم والعمل على تمكينهم، مؤكداً أنه يساهم في تحسين جودة حياة أكثر من 50 مليوناً من أصحاب الهمم يعيشون في الشرق الأوسط، من خلال التقنيات الحديثة والمبادرات التي يوفرها للمجتمعين المحلي والعالمي.
ويشارك في هذه الدورة نحو 300 عارض دولي وعلامة تجارية ومركز لتأهيل أصحاب الهمم من 50 دولة، مع توقعات بزيارة أكثر من 14 ألف زائر من أكثر من 70 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية المحلية والدولية.
ويشكل أصحاب الهمم ما بين 10 و15% من أي مجتمع ويصل عددهم إلى 1.3 مليار نسمة في الوقت الراهن ليرتفع إلى 2 مليار نسمة في عام 2050، حسب إحصاءات وتوقعات منظمة الصحة العالمية نتيجة العديد من العوامل، منها التقدم في العمر والأمراض والحروب والأمية، وغيرها من العوامل.

إكسبو أصحاب الهمم الدولي
معرض إكسبو أصحاب الهمم
معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي
دبي
الإمارات
إكسبو أصحاب الهمم
أصحاب الهمم
أحمد بن سعيد
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