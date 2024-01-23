«بيت الخير»: 59.4 مليون درهم للحملة الرمضانية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت جمعية «بيت الخير» حملتها الرمضانية الجديدة، أمس، تحت شعار «حَقٌّ مَّعْلُوم»، لدعم وإسعاد أكبر عدد ممكن من الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات الضعيفة والمحتاجة، وتستمر الحملة لقرابة ثلاثة أشهر، ابتداءً من شهر رجب وحتى عيد الفطر المبارك.

وأعلنت الجمعية، أنها تستهدف إنفاق 59.4 مليون درهم، خلال حملتها الرمضانية، وذلك بزيادة في الإنفاق قدرها 16 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، وتتضمن 6 ملايين درهم لمشروع المير الرمضاني، و7.5 مليون لمشروع إفطار الصائم، و2 مليون لمشروع زكاة الفطر، و4 ملايين لمشروع الغارمين، و6.9 مليون للمساعدات النقدية الشهرية، و33 مليوناً للمساعدات الطارئة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الجمعية في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وحضره بالإضافة لأعضاء إدارة الجمعية، ميرزا الصايغ، عضو مجلس الإدارة، والسفير بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وماجد البستكي، مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونواف الريسي، رئيس وحدة خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي.

وقال ميرزا الصايغ، عضو مجلس إدارة جمعية بيت الخير: «نجحت الجمعية في مساعدة آلاف الحالات على مدار الأعوام الماضية، وتعمل بالتعاون مع المحسنين والمتبرعين على استمرار العطاء لإسعاد المستحقين والمستفيدين».

ونوه بدور المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، الذي كان نموذجاً للعمل الإنساني على مستوى العالم، مشيراً إلى أهمية دور الباحثات الاجتماعيات في «بيت الخير»، مؤكداً دور مجلس الإدارة في تطوير الجمعية، وتعزيز دورها الإنساني والمجتمعي.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن هذه الحملة تتوج مسيرة خمسة ثلاثين عاماً من العطاء، أنفقت فيها «بيت الخير» التي تأسست عام 1989، مليارين وسبعمئة وسبعة وتسعين مليون درهم، ذهبت للمستفيدين مباشرة، وفق أفضل الممارسات وأعلى معايير التميز التي كانت وراء فوز الجمعية مؤخراً بجائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة». وأشار إلى أن «بيت الخير» أعدت للحملة حزمة المشاريع الرمضانية، ووفرت لها كل أسباب النجاح، معلناً عن خدمة إلكترونية جديدة بعنوان «ساعد تسعد»، تمت إضافتها ضمن تطبيق «بيت الخير» الذكي للتبرع بالمواد الغذائية، وتسمح بمشاركة المتبرع في اختيار المحتاج الذي يود مساعدته، بتحديد قيمة الدعم الغذائي الذي يرغب بتقديمه له، من 300 إلى 900 درهم، لتقوم الجمعية بإيصاله إليه. من جانبه، ذكر سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، أن «بيت الخير» قد رصدت ما يزيد على نصف ميزانية الحملة للمساعدات الطارئة لرفع الكرب والمعاناة عن أكبر عدد من المحتاجين والذين يمرون بظروف صعبة، تنغص عليهم موسم الصوم وأجوائه الاجتماعية.

وقال: «كما خصصت الجمعية 4 ملايين درهم لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المواطنين الغارمين رجالاً كانوا أو نساء، ممن حبسوا بسبب مديونيات لم يستطيعوا تسديدها، وذلك بعد تسوية أوضاعهم مع المؤسسات العقابية الإصلاحية ليعودوا إلى بيوتهم وأسرهم وذويهم في هذه الأيام المباركة، ويقضوا ما تيسر لهم من رمضان». ولفت المزروعي إلى أن توجهات الإنفاق الجديدة في «بيت الخير»، أصبحت تولي المساعدات الطارئة.

من جانبه، تحدث محمد علي بو رحيمة، مساعد المدير العام اعتمادها، عن أحدث التقنيات التي تستخدمها في جمع التبرعات، وأعلنت أنها بدأت في إحلال الحصالات الذكية مكان الحصالات التقليدية، وسوف تنشر هذا عام 200 حصالة ذكية التي تعمل بتسلم الصدقات بلمس شاشة الحصالة بالبطاقات البنكية والائتمانية.

ولفت إلى أن «بيت الخير» سوف تستأنف الجمعية مشروعها الإنساني الذي يعمل كل عام على إحياء سنة «إفطار صائم» من خلال الخيم الرمضانية التي يتم تحضير المزيد منها، وسوف تقدم الوجبات الغنية لإفطار الصائمين من العمال المقيمين بالتعاون مع اللجنة الدائمة للعمال في دبي، والذي من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها إلى حوالي 750 ألف صائم.