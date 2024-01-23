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الصين تستقبل الربيع في دبي

الصين تستقبل الربيع في دبي
24 يناير 2024 00:59

دبي (وام)

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نظمت القنصلية العامة الصينية في دبي، بالتعاون مع سوق دبي الحرة وطيران الإمارات فعالية اليوم المفتوح، ضمن سلسلة من أنشطة الاحتفال بعيد الربيع الصيني، وذلك تحت شعار «استقبال عيد الربيع بكل دفء والاحتفال برأس السنة الصينية معاً».
وقال لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، إن هذا العام يصادف الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، كما يعد عاماً مهماً لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكداً أن القنصلية ستنظم سلسلة من الفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة.
وتضمنت فعالية اليوم المفتوح عروضاً غنائية وفنية صينية تقليدية، إضافة إلى عروض للفنون القتالية، وكتب فنانو الخط من الإمارات والصين مقاطع شعرية لعيد الربيع باللغتين الصينية والعربية، وقدم القنصل العام الصيني شهادات تقدير للعديد من الضيوف الذين ساهموا في تعزيز الصداقة بين البلدين.

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