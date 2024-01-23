«دبي للقرآن» تحتفل بختام النسخة 24 من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

دبي (وام)

احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أمس، بختام النسخة 24 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وتكريم الفائزين بفرعيها الذكور والإناث.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائزة انتهت من الترتيبات الخاصة بإقامة الحفلين بمقر جمعية النهضة النسائية في دبي، بحيث أجري حفل ختام الذكور مساء أمس، بينما يقام حفل الإناث اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب مباشرة.

وأشاد بوملحه، بالجهد الكبير والعمل المتميز والمتقن، الذي قامت به الوحدات الإدارية بالجائزة وفرق عملها، وذلك من خلال تنظيمها المتميز للتصفيات النهائية التي جرت على مدار ستة أيام بدءاً من السبت الموافق 6 يناير الجاري حتى الخميس 11 يناير بمقر الجائزة في منطقة الممزر بدبي للذكور، ومقر جمعية النهضة النسائية بدبي للإناث، وبلغ عدد الذين شاركوا فيها 40 من الذكور و51 من الإناث، وذلك من خلال فروع المسابقة الـ 6.