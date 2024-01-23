الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي للقرآن» تحتفل بختام النسخة 24 من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

«دبي للقرآن» تحتفل بختام النسخة 24 من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
24 يناير 2024 00:57

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر القاسمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي
أمير الكويت يستقبل سعود بن صقر القاسمي

احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أمس، بختام النسخة 24 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وتكريم الفائزين بفرعيها الذكور والإناث.
وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائزة انتهت من الترتيبات الخاصة بإقامة الحفلين بمقر جمعية النهضة النسائية في دبي، بحيث أجري حفل ختام الذكور مساء أمس، بينما يقام حفل الإناث اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب مباشرة.
وأشاد بوملحه، بالجهد الكبير والعمل المتميز والمتقن، الذي قامت به الوحدات الإدارية بالجائزة وفرق عملها، وذلك من خلال تنظيمها المتميز للتصفيات النهائية التي جرت على مدار ستة أيام بدءاً من السبت الموافق 6 يناير الجاري حتى الخميس 11 يناير بمقر الجائزة في منطقة الممزر بدبي للذكور، ومقر جمعية النهضة النسائية بدبي للإناث، وبلغ عدد الذين شاركوا فيها 40 من الذكور و51 من الإناث، وذلك من خلال فروع المسابقة الـ 6.

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
جائزة دبي للقرآن الكريم
الإمارات
دبي
مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم
مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
25 يناير 2024
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
الرياضة
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
اليوم 22:14
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
الأخبار العالمية
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
اليوم 22:11
مزارعون ألمان يعتزمون تنظيم مظاهرات بسبب خفض دعم الوقود
الأخبار العالمية
مزارعون ألمان يعتزمون تنظيم مظاهرات بسبب خفض دعم الوقود
اليوم 22:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©