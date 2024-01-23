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أبوظبي تستضيف «حوار الحضارات والتسامح» فبراير المقبل

أبوظبي تستضيف «حوار الحضارات والتسامح» فبراير المقبل
24 يناير 2024 00:57

أبوظبي (وام) 

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ينظم مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح على مدار يومي 20 و21 فبراير المقبل، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبدعم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة. ويستقطب الحدث أكثر من 50 متحدثاً و2000 مشارك من داخل الدولة وخارجها، ويستعرض موضوعات متنوعة مثل تبادل التجارب التاريخية، ودور الثقافة في تعزيز التعايش، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الثقافية في المجتمعات المعاصرة.
وسيلقي الكلمة الافتتاحية ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».
ويهدف المؤتمر إلى دراسة تعزيز التفاهم والتعاون بين الحضارات المختلفة بمفهوم علمي وبحثي، ويجمع الخبراء والأكاديميين والمهتمين من مختلف المجالات لمناقشة القضايا العلمية والبحثية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش.
وأكد الدكتور فراس حبال رئيس مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث أهمية انعقاد هذا الحدث الذي يعد خطوة نوعية في تلاقي التكنولوجيا والقيم الإنسانية، ويعكس أهمية استخدام الابتكار كقوة للتغيير الإيجابي في تنمية المجتمعات.
من جانبه، أكد الدكتور فواز حبال، رئيس المؤتمر والأمين العام لمركز باحثي الإمارات، أهمية الدراسة البحثية في مجالات التسامح والتعايش بين الحضارات والذي تستند على الأدلة التطبيقية والبحث العلمي لتوجيه المفاهيم العلمية والممارسات، وطرح برامج أكاديمية والتي تشكل مستقبل الحضارات المشترك.

أبوظبي
الإمارات
وزارة التسامح والتعايش
نهيان بن مبارك
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