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بدء منافسات مزاينة التمور وتغليفها في مهرجان الظفرة

خلال فحص التمور ضمن المنافسة (وام)
24 يناير 2024 00:57

الظفرة (وام)

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بدأت أمس الأول منافسات مزاينة التمور وتغليفها التي تقام ضمن فعاليات ومسابقات مهرجان الظفرة بدورته السابعة. وتستمر المسابقة في سوق الظفرة التراثي ضمن 5 أشواط لغاية 30 يناير الجاري.
وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان 4 أنواع من التمور للمزاينة، وهي «الفرض، الدباس، الخلاص، الشيشي»، بالإضافة إلى مسابقة تغليف التمور، كما أن شروط المشاركة في المسابقة تتمثل في أن يكون التمر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لموسم 2023، وأن يكون التمر من إنتاج المزرعة التي تعود ملكيتها للمشارك، وخصصت اللجنة للمسابقة 50 جائزة بقيمة 350 ألف درهم.
وباشرت اللجنة المنظمة للمسابقة، أمس الأول، استلام مشاركات أصحاب المزارع لمسابقة مزاينة تمور الدباس، ومن المقرر أن يتم تسلم المشاركات في مزاينة تمور الخلاص يوم 24 يناير، ومزاينة تمور الشيشي يوم 26 يناير، يليها مزاينة تمور الفرض يوم 28 يناير، أما مسابقة تغليف التمور فمن المقرر أن تقام يوم 30 يناير، ويكون التحكيم وإعلان النتائج في اليوم التالي لتسلم المشاركات.

مهرجان الظفرة
الإمارات
الظفرة
التمور
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