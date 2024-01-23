مهرجان الظفرة يستقطب 308 من أشهر إبل الخليج في شوط الحقايق

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

رغم برودة الطقس وتشكل الضباب الذي حجب الرؤية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى وقت متأخر، إلا أن حرارة المنافسة في شوط الحقايق للمحليات والمجاهيم والوضح كانت عالية ضمن فعاليات مهرجان الظفرة، حيث تسابق أشهر ملاك الإبل للمشاركة في هذا الشوط، وكانت المنافسة قوية في شوط شرايا لأبناء القبائل مجاهيم 3 واحتل الشوط المركز الأول في عدد المشاركات بعدد 85 مطية، فيما جاء في المركز الثاني من حيث المشاركات شوط بينونة المفتوح «رمز» مجاهيم بعدد 70 مطية.

وكان إجمالي عدد المشاركين في شوط الحقايق أكثر من 308 مطايا، منها 51 في شوط أصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب من القبائل عام الوضح 8 مطايا في شوط أصحاب السمو الشيوخ لفئة المحليات، و36 مطية في شوط شرايا لأبناء القبائل محليات 3، و85 مطية في شوط شرايا لأبناء القبائل مجاهيم 3، و21 مطية في شوط بينونة المفتوح «رمز» محليات، و70 مطية في شوط بينونة المفتوح «رمز» مجاهيم، و37 مطية في شوط المهجنات الأصايل 2.

وفور دخول الإبل المشاركة إلى شبك المهرجان، باشرت لجان التحكيم عمليات الفرز والتحكيم المختلفة، تمهيداً لإعلان النتائج مساء اليوم «الأربعاء»

وأوضح محمد عبدالله المهيري، مدير مزاينة الظفرة، أن المنافسات هذا العام جاءت قوية، سواء من خلال الإبل المشاركة، أو مستوى مقاييس الجمال التي تتمتع بها الإبل المنافسة، وهو ما يعكس مدى نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه، حيث يبرز مهرجان الظفرة دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، الذي يحتفي بالسلالات الأصيلة من فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح.

وأضاف المهيري أن العام الحالي شهد زيادة 25 شوطاً مقارنة بالعام الماضي، وهذه الزيادة ساهمت في زيادة حدة المنافسة وأتاحت الفرصة لعدد أكبر من ملاك الإبل للمشاركة في مزاينة الظفرة، وهي المزاينة التي تستقطب إليها أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج.



11 شوطاً

تبدأ لجنة التحكيم، صباح اليوم، في استقبال المشاركين الراغبين في خوض أشواط فئة اللقايا محليات ومجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي تتضمن 11 شوطاً مختلفاً في التلاد والشرايا، حيث تبدأ المنافسات في الشوط الرئيسي تلاد لأبناء القبائل 1«رمز» محليات، والشوط الرئيسي «تلاد» لأبناء القبائل 1 «رمز» مجاهيم، وشوط تلاد لأبناء القبائل 2 محليات، وشوط تلاد لأبناء القبائل مجاهيم، وشوط تلاد لأبناء القبائل محليات 3 و4، بالإضافة إلى شوط تلاد لأبناء القبائل مجاهيم 3 و4، وشوط مهجنات الأصايل 1 وشوط الشركاء محليات، وشوط الشركاء مجاهيم.



4 فئات في مزاينة التمور

تبدأ اليوم لجنة التحكيم في مسابقة مزاينة التمور وتغليفها، المقامة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة، في استقبال مشاركات الراغبين في خوض منافسات الخلاص ضمن فئات المسابقة الأربع، وهي الدباس والشيشيي والفرض، بجانب الخلاص. وكانت اللجنة المنظمة قد استقبلت مشاركات الدباس، والتي شهدت تميزاً كبيراً في المشاركات المقدمة، مما يعكس مدى استعدادات أصحاب المزارع للمشاركة في المسابقة والإلمام بكافة الشروط والمعايير المطلوبة، مما كان له أكبر الأثر في تقديم منتجات ذات جودة عالية. وخصصت اللجنة المنظمة للفائزين في تلك المسابقة 40 جائزة، بواقع 10 جوائز في كل فئة، حيث يحصل الفائزة بالمركز الأول على 25 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 15 ألف درهم، والمركز الثالث على 10 آلاف درهم.

حددت اللجنة المنظمة معايير واشتراطات المشاركة في مسابقة مزاينة التمور وتغليفها، واشترطت اللجنة قصر المشاركة في مسابقة تغليف التمور على أصحاب المزارع فقط، كما تضمنت باقي شروط المسابقة في أن يكون التمر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات، وأن تكون التمور من إنتاج موسم 2023، ولا يقبل الرطب في المسابقة، ويجب أن يكون الإنتاج من المزرعة التي تعود ملكيتها للمشارك، وإحضار الأوراق الخاصة بملكية الأرض الزراعية عند التسجيل، وألا تقل الكمية التي ستتم المشاركة بها عن خمسة كيلوجرامات، وتقدم التمور في مخرافة، ويحق للفرد المشاركة في مسابقة واحدة، بالإضافة إلى مسابقة تغليف التمور.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أهمية التمور كمنتج استراتيجي، وتقديم الدعم المستمر لجهود مزارعي المنطقة والدولة عموماً، لضمان استدامة إنتاج التمور والتوسع في زراعة الأصناف المميزة. وتعد التمور جزءاً أساسياً من الموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل هذا الإرث علامة فارقة في تاريخ منطقة الظفرة التي تزخر بأجود أنوع النخيل. وحددت اللجنة المنظمة أربعة أنواع من التمور للمزاينة، وهي «الفرض، الدباس، الخلاص، الشيشي»، بالإضافة إلى مسابقة تغليف التمور.