جامعة خليفة تعرض 13 ابتكاراً لمشاريع بحثية وشركات ناشئة في «يومكس» و«سيمتكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عرضها 13 ابتكاراً في التكنولوجيات المتقدمة للعالم الرقمي خلال فعاليات النسخة السادسة من معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة ومعرض المحاكاة والتدريب.

وتعرض جامعة خليفة خلال المعرض ابتكارات تتضمن طائرات من دون طيار مخصصة لإطفاء الحرائق، ومجموعة من الأنظمة الروبوتية غير المتجانسة، ودرعاً مُزوَّدة بخاصية الوظيفة الطبيعية غير القابلة للاستنساخ لتعريف وتثبيت الرقائق، ونظاماً أمنياً يستند إلى مصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة، وسيارة جامعة خليفة ذاتية القيادة، وطائرات من دون طيار لتحسين مستويات هطول المطر من خلال قياس السحب وتلقيحها، ومنظومة ذكية مدعومة بالأنظمة الذكية للكشف عن المواد الخطرة.

من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يسرنا في جامعة خليفة أن نعرض ابتكاراتنا المتميزة في معرضَي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، كما نواصل من خلال بحوثنا السعي إلى إيجاد حلول رائدة للتحديات المتعلقة بالمركبات غير المأهولة، سواءً كانت جوية أو أرضية، أو حتى تلك التي تغوص تحت الماء، والأنظمة غير المأهولة وتعلم الآلة وتطبيقات المركبات ذاتية الحركة، حيث نؤمن بقدرتنا من خلال هذه المشاركة على إبراز البحوث التي تجري في جامعة خليفة على الروبوتات المُبتَكَرَة والأنظمة الذكية وتسليط الضوء عليها، بالإضافة إلى إظهار التطورات التي تشهدها المنطقة في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية للجهات المعنيّة بها».

وتتضمن المشاريع التي تعرضها جامعة خليفة أيضاً خلال الحدث مشروع «مراقبة المحيطات وتنظيفها من أجل نظام بيئي بحري مستدام»، بالتعاون بين مركز جامعة خليفة للروبوتات والأنظمة ذاتية القيادة ومختبر ستانفورد للروبوتات بجامعة ستانفورد، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير روبوتات قادرة على مراقبة قيعان المحيطات وتخليصها من النفايات البلاستيكية، كما تقوم الروبوتات البحرية التابعة لمركز جامعة خليفة للروبوتات والأنظمة ذاتية القيادة بفحص الشعاب المرجانية وتكوين مزارع مائية لأداء عمليات المراقبة والتدخل على نحو أكثر كفاءة.

وتستعرض جامعة خليفة أيضاً مشروع «زودياك»، وهو طائرة من دون طيار مرنة، متعددة الأطراف، تغوص تحت الماء، وتتكون من 12 ذراعاً على شكل أسواط. وتتمحور فكرة المشروع حول الاستفادة من الروبوتات المرنة في تطبيقات تحت الماء، مع التركيز بصفة خاصة على التحرك والمناورة والاستشعار، وغيرها من المشاريع المبتكرة.