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علوم الدار

«الأمن السيبراني» يقدم عرضاً شاملاً لأنشطته وبرامجه في «يومكس وسيمتكس 2024»

محمد الكويتي
24 يناير 2024 00:58

أبوظبي (وام)

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يشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2024 اللذين ينعقدان برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.
وتشمل مشاركة مجلس الأمن السيبراني في المعرضين إقامة جناح خاص بالتعاون مع مؤسسة اتصالات يقدم خلاله عرضاً شاملاً لأنشطته وبرامجه، إضافة إلى عقد عدد من الجلسات الحوارية والورش التدريبية حول مختلف جوانب الأمن السيبراني.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، إن المشاركة في المعرضين تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالأمن السيبراني، إضافة إلى تسليط الضوء على تأمين المنظومات غير المأهولة وما تعتمد عليه من ذكاء اصطناعي وتقنيات حديثة. وأضاف أن المعرضين يوفران فرصة مميزة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات مع أبرز الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
ويُعد معرضا يومكس وسيمتكس من أهم الفعاليات المتخصصة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في العالم وتنظمه مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين، إضافة إلى كبرى الشركات الدولية والشركاء الإقليميين والعالميين من قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في أبوظبي.

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محمد الكويتي
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